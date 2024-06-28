特企／全球人壽深耕ESG　2024永續報告書通過第三方確信

全球人壽連續第6年發布永續報告書，不斷與時俱進，接軌國內外趨勢及標準，不僅內容採用全球永續性報告書協會（GRI）於2021年公布之GRI 通用準則2021（Universal Standards 2021）為主要全面揭露架構，並遵循「永續保險原則（PSI）」、「氣候相關財務揭露框架（TCFD）」，以及「SASB 準則」揭露相關永續作為，今年報告書揭露內容的選定資訊已經獨立第三方機構完成確信，提升資訊可靠度的同時更展現企業落實永續的決心。
今年適逢全球人壽30周年，董事長林文惠指出，在國內外大環境挑戰與機會並存的整體趨勢中，我們始終保持韌性，穩健前進，並重視企業永續，持續以「低碳營運」、「責任投資」及「幸福社會」為三大永續策略主軸，落實永續發展藍圖，由董事長親自擔任永續發展委員會召集人，自上而下戮力加速推動永續發展進程。並呼應「聯合國永續發展目標（SDGs）」，實際永續作為涵蓋SDGs 項目擴增至17 項，落實企業社會責任，與世界共好。
「2050 淨零目標」是全球人壽永續發展的重要策略主軸之一。全球人壽為落實低碳營運永續策略，開發「遠距投保」，結合既有的「行動投保」流程，提供零接觸、跨距離的專業服務，2023年直營通路整體新契約行動投保（含遠距投保）比例高達91%，大幅降低紙本進件比例，行動投保與遠距投保不僅滿足客戶在後疫情時代對數位化、行動化的期待，也達到節能減碳的永續目標。
同時，全球人壽亦將責任投資融入經營模式，積極響應政府「綠色金融行動方案3.0」，截至2023 年底，綠色金融投資項目累計已投入227.51 億元（新台幣，下同），其中，永續發展債券累計投資金額為 130.31 億元。並持續發揮投資人影響力，與被投資公司對話、關注被投資公司在ESG 領域的表現，進行投資組合的碳盤查來評估減碳目標，以及相對應的投資策略，促使被投資公司回應永續議題，以帶動產業、經濟及社會整體的良性發展。
在幸福社會方面，全球人壽秉持「待客如己」的公平待客與友善服務原則，推出各類型符合社會關懷原則的保險產品與服務，包含建置「保險簡單點」網站，提供淺顯易懂且多元的保險知識內容，協助社會大眾建立保險正確觀念、正確規劃保障，並貼心闢設「樂活保險村」及「新手入門保險指南」二大專題網頁，以貼近高齡及小資族需求，截至2023年底，友善金融知識普及宣導內容累積使用人次已超過100萬人次。
全球人壽不僅照顧保戶需求，更擁有和諧且平等的幸福企業氛圍。全球人壽董事長林文惠作為壽險業唯一女董座，積極投入女性賦能，致力永續和兩性平權，並分享自身經驗鼓勵和啟發職場女性，截至2023 年底，女性主管占比達55%。公司亦積極面對少子化現象，鼓勵員工不分性別、職務及職位，皆可申請育嬰留職停薪，截至2023年底育嬰復職率高達89%，哺集乳室並於2023 年榮獲臺北市政府「特優」認證，均展現全球人壽重視多元平等、保障女性在職場的工作權與平等權。
在環境友善方面，全球人壽2023年持續耕耘「我的一畝田」及「我的一畝茶」流域收復環境永續，並投入「護海行動 海好有你」淨灘活動。截至2023 年底，累計認養無毒米6萬5,953.8 公斤、環境友善茶382.8 公斤，合計減少1萬1,670kgCO2-eq 的碳排放，幫助恢復台灣特有保育物種棲地、守護生物多樣性，且對環境減碳具正面效益，由內而外實現幸福社會願景。
全球人壽2024永續報告書現已於公司官網「企業永續專區」正式上架，專區特別設計使用實體照片、大區塊呈現公司企業永續三大主軸以及相關作為，並揭露永續發展委員會組織架構、永續發展歷程、利害關係人與重大議題等永續資訊，以互動方式呈現公司針對17項聯合國永續發展目標的推動落實，同時為感謝所有一起攜手共好的夥伴，累積成就全球人壽30 年的榮耀與光輝，特將30周年宣傳結合於官網「企業永續專區」呈現。展望未來，全球人壽將繼續以「因為愛 責任在」的品牌理念，提升全球人壽成為金融服務業的標竿領導品牌，繼續努力成為以人為本、利己利他的永續企業，邁向美好的未來。
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