綠粉看沈伯洋直播大哭！沈親回「因為你有崇高的靈魂」遭批：邪教
日前國會改革修法的覆議案進行時，綠營連3天試圖策動青鳥行動上街抗爭，但到場人數明顯銳減。仍有綠鐵粉稱，看了民進黨綠委沈伯洋的直播大哭一場，沈伯洋本人親自回應「那是因為你有崇高的靈魂」，讓所有網友看了傻眼。
記者莊蕙如／台北報導
青鳥行動不如往年太陽花人數，有人認為是當年被騙的人真正覺醒了，也有人點出，綠營近年同溫層取暖的現象加劇，從沈伯洋、王義川、于北辰等新三寶的聲量暴起可看出，民進黨理性論述的力量已經式微，誰較能譁眾取寵，就更有機會排進不分區立委名單中。
有綠營支持者留言表示「看完撲馬（沈伯洋）的直播大哭一場！」沈伯洋也留言回「那是因為你有崇高的靈魂！」也有鐵粉說「媽的看完Puma、阿苗（博雅），目前正在看3Q（陳柏惟）直播，我哭到停不下來！我們真的很需要知道現在正在發生什麼，拜託了！」
粉專「政客爽」傻眼質疑，3Q直播內容僅是打了5個小時遊戲而已，「我只是好奇，陳柏惟直播打《艾爾登》，你在哭什麼？」
有網友對此表示，「能把政治玩成宗教儀式真的不簡單欸，跟信徒圍成一圈哭著感謝黨的恩寵，接下來要不要唱黨歌讚美黨啊」、「叫他們塔綠班真的沒叫錯，每個都跟尊者還有邪教徒一樣」