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羅智強嗆賴清德打「仇中牌」曝：只有「這人」能做到阻止大陸威嚇

▲國民黨立委羅智強表示，只有前總統馬英九任內能做到反對且能阻止大陸的威嚇行為，因為兩岸當時有溝通管道可以處理。（圖／NOWnews攝影中心）
▲國民黨立委羅智強表示，只有前總統馬英九任內能做到反對且能阻止大陸的威嚇行為，因為兩岸當時有溝通管道可以處理。（圖／NOWnews攝影中心）

記者莊蕙如／台北報導

陸委會昨（27）日調升陸港澳旅遊警示為「避免非必要旅行」的橙色燈號，引發不少旅遊業不滿。國民黨立委羅智強表示，只有前總統馬英九任內能做到反對且能阻止大陸的威嚇行為，因為兩岸當時有溝通管道可以處理。

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國民黨立委羅智強今（28）日受訪時表示，他反對大陸用死刑威嚇台灣的政治主張，他也反對大陸越過台海中線進行圍台軍事演習，但反對並不能阻止這些事情發生，只有一個人能夠反對、也可以阻止這些事情發生，那個人就是前總統馬英九。

羅智強指出，馬英九任內不會發生這些事情，就算兩岸有糾紛有摩擦，依然有溝通管道可以化解、處理，不讓人民在第一線扛風險，馬英九時期中共軍機不會跨越海峽中線，更不會有圍台軍事演習，這才是重中之重。

羅智強也大酸，「在民進黨的邏輯中，發布橙色警示也是太輕忽此事了！民進黨應該回到漢賊不兩立的時代，直接宣布兩岸從此斷絕經貿往來，大陸每年1000多億元的順差都不用想了，為了抗中保台，旅遊不准去、商業不准往來，所有人不准去，去了就抓去關，民進黨要不要做到這個程度？」

羅智強直言，發布橙色警示與否，對民進黨來說一點都不重要，反正抗中保台這帖藥，賴清德從一當選就開始吃，吃到現在反對國會改革的理由全被打臉，只剩下抗中保台。

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