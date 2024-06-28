LINE Pay去年每股賺8.09元、不配發股利！今年5面向拓展生態圈

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LINE Pay董事長丁雄注表示，隨著行動支付的普及以及消費者對無接觸支付的需求持續增加，去年締造出每0.03秒就有一筆LINE Pay交易的佳績，展望今年，LINE Pay將在既有的穩固基礎上，多方拓展服務類型與範圍，將從用戶端、合作夥伴、支付週邊服務、雙向跨境支付、金融科技服務等5大面向持續發展LINE Pay生態圈，積極擴大市場領先地位。
針對用戶端，LINE Pay將透過數位化行銷策略與多元行銷活動以提升用戶黏著度與忠誠度，運用LINE POINTS回饋與LINE Pay優惠券等方式提升用戶的使用頻率與交易金額。對合作夥伴將持續優化「以行動定位為核心的行銷服務」、「用戶精準行銷」、「廣告方案銷售」等各項服務，為商戶創造更多業績並提升其滿意度，讓更多商戶主動使用LINE Pay。同時，持續發展支付周邊生態系，包括地圖服務、票券平台等，為使用者帶來方便及充滿優惠的數位支付生活體驗。
此外，LINE Pay也將推動雙向跨境支付，將支付場景拓展至海外，積極拓展海外支付據點，並引導國外旅客來台消費，建構完整支付生態圈。金融科技服務面向，將持續完善金融產品平台服務，提供保險、信用卡申辦以及貸款服務等一站式金融服務，創造支付以外的附加價值服務。