台灣人超愛珍奶！年喝200萬杯 foodpanda 7月CoCo買1送1再7.9折
炎熱高溫就是手搖飲和冰品的大旺季，根據外送平台foodpanda統計，台灣人一年喝掉 200 萬杯珍奶，且最熱門的店家為清心福全、可不可熟成紅茶、50嵐、CoCo都可、珍煮丹等，冰品的部分「巧克力」更勝牛奶和、芒果。針對夏季，有國宴飲料茶之魔手獨家上架，且7月起包含珍煮丹、CoCo都可有指定品項買1送1，滿額再7.9折，有能會比現場買還便宜。
記者周淑萍/綜合報導
foodpanda 揭曉冰品和飲品兩大觀察，透過數據觀察發現，消費者最愛的手搖飲榜單為清心福全、可不可熟成紅茶、50嵐、CoCo都可、珍煮丹，近年竄紅的得正、再睡 5 分鐘等也上榜。口味的部分，訂購量前十名由經典口味包辦，如珍珠奶茶、四季春青茶、烏龍綠茶、熟成紅茶等，其中珍珠奶茶又以將近 200 萬杯的銷量排名第一。
冰品的部分，老少咸宜的巧克力裡面含有可幫助提神、調適心情的成份，讓人感到更幸福，foodpanda 就從數據中發現，銷售冠軍由巧克力口味冰品奪下，而經典牛奶口味則位居第二；夏季王者芒果口味的冰品則位居第三。
此外，近期手搖界最熱門的話題為國宴指定飲料「茶之魔手」，全台指定分店獨家在foodpanda上架 ，國宴指定飲料「珍珠伯爵奶茶」，還有招牌獨家 NO.1 神飲山楂烏龍、鐵粉激推的藍莓凍奶、萬年不敗的青梅青茶等都可以直接叫外送。
7月起， foodpanda 攜手 8 間知名手搖品牌珍煮丹、清心福全、CoCo都可、大苑子、鮮茶道等，推出單筆消費滿 279 元，輸入優惠碼【省省吧販冰冰】即可享 7.9 折優惠，疊加店家指定品項優惠最高享 5.9 折。