廖人帥批「台北房子貴又醜」！列7點曝買房失敗：比對價格不合理
藝人廖人帥在昨（27）日深夜突發文宣告自己在台北買房失敗，現在只能先選擇以租屋的方式住在台北，他坦言自己在比對價格後，「發現台灣的房子『大多』都醜，然後台北的房子是又貴又醜！」廖人帥也強調，並不是所有房子都醜，只是大多數的房子不符合他的審美，外觀跟價格經過比較之後，讓他無法下手，他也列出7點詳述台北房子的「醜」，掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
廖人帥27日透過臉書發文透露自己比對價格後，認為台灣的房子「大多」都醜，並強調不是所有房子都醜，「只是台北的房子是又貴又醜。」廖人帥接著提到醜又分多種，並列出7點來描述台灣房子的醜，「第一：建築外觀的醜」，尤其是那種整棟大樓貼滿廁所白瓷磚的設計。「第二：窗外景色的醜」，因為建築外觀大多都醜，聚在一起，窗外景色儼然成為醜的大合照。「第三：街區的醜」，他認為街區的環境不佳，再加上人擠車擠，根本不會想在街上散步，除非等到夜深人靜的時候。
再來是「第四：堪用的醜」，他指出很多建築物都是便宜行事，選材並不佳，都只達到堪用的程度，而且台灣許多建築都是鐵皮用到滿（其實鐵皮也有好看的，但不知怎麼老挑醜的用）。「第五：破爛舊的醜」，他透露自己最怕有些廁所又破爛又舊，赤腳的時候腳趾會不自覺扭成一團，不敢踩進去。「第六：有錢的醜」，房子賣超貴，但裡面裝潢卻是像是鄉土劇總裁CEO的家一樣。最後廖人帥把第七點留給大家自己感受。
廖人帥也總結自己的想法並表示：「老實說，大家要的就是一個合理，醜不是不可以，醜就至少應該要超便宜，價格比對現況真的太不合理！大家耗費生命辛苦賺來的錢，買這些又醜又貴的破東西，真的太酷了。」廖人帥在文末也感嘆表示：「老舊沒罵到，台灣地震那麼多，爆炸老房還可以賣那麼貴。」讓他感到不解。
不少網友看到廖人帥的貼文後，都紛紛留言表示：「超中肯」、「如果買地在比較鄉下的地方然後自建呢？這樣可能就能生出符合自己想法和需求的房子」、「說什麼大實話呢」、「說的好！房價為什麼會那麼貴？根本沒有貴的條件，居住環境也不好，外觀也不漂亮，更扯的是還要買不常用到的公共設施」、「因為台北實在很方便，幾乎什麼都有，各式各樣的機會也多，就算物件差，價格還是超高」、「真的有用心觀察，太中肯了啦」、「中肯到我不知道該說什麼才好」、「台灣的房子真的好貴」、「認同到不行。」