傳中國政協人士隱瞞資料出入國防智庫　軍方：檢討有無改進之處

媒體報導，去年6月曾有中國政協身份的香港籍人士持歐洲護照進入國防智庫國防安全研究院，而拜訪對象為國防院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲。由於國防院位處國防部營區內，且鄰近總統府，擁有中國政協敏感身份人士出入引人側目。對此，國防部今（28）日回應表示，已請國防院瞭解，有無檢討改進之處，期避免有心人士刻意隱瞞身份，並防範中共可能的滲透與破壞。 我是廣告 請繼續往下閱讀 網路媒體《鋒燦傳媒》報導指出，去年6月14日上午9時，蔣姓男子、陳姓男子和英文姓名「Liao, David Yi-Chien」以拜會名義進入國防院，事後還到蘇紫雲的辦公室密會。「Liao, David Yi-Chien」以香港護照入境，中文姓名為「廖宜建」，現職滙豐亞太區聯席行政總裁兼滙豐中國董事長。國防安全研究院位於博愛路172號，是國防部忠愛營區，同時是國防部後備指揮部、國防部全民防衛動員署以及憲兵指揮部的辦公地點，地點十分敏感。針對媒體報導國防研究院門禁管制疑慮，國防部回應表示，國防院屬智庫性質，常態性與各界交流。該院對研究人員均有嚴格要求，不得研討涉及國防安全之機密事項。由於國防院位於軍事營區內，訪賓進入需經申請及查核。進出的動線及區域均有限制，全程由院內人員陪同。國防部表示，已請國防院瞭解，有無檢討改進之處，期避免有心人士刻意隱瞞身份，並防範中共可能的滲透與破壞。模擬共機攻桃機、松機！漢光40號演習反空降演練將關閉空域1小時今日軍武／105公厘輪型戰車體積太龐大！專家：不要為國造而國造今日軍武／105公厘輪型戰車首度亮相 火力優於現役主力戰車傳陸媒記者盯梢政論節目？陸委會：會同文化部NCC行政調查中