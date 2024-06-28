全台第一　高市少年隊、少輔會逆轉迷濛少年青春歲月

「你是否能想像從警察局裡散發出濃郁的蛋糕奶香氣? 」高市少輔會與少年隊首創警政、輔導雙資源結合的點燈技藝班自102年耕耘至今。讓青少年可以嘗試更多不同的興趣、獲得更多元的體驗，用溫暖關懷及正向活動杜絕不良友伴的影響，是高市少年隊、少輔會長期以來的目標，他們將持續努力協助少年，在各個小天地中發展興趣、探索性向，幫助少年找到自己愛做的事。
記者郭凱杰／高雄報導
去年國二的阿宗，因家庭關係好長一段時間中斷學習，一般學科早已難跟上進度，很有可能只拿到結業證書，學校社工推薦他參加高市少年隊、少輔會辦理的暑期點燈技藝班，希望他能充實生活、避免在外遊蕩，課程期間沉默寡言的阿宗每堂課不僅準時報到，回家後也有了寄託，認真練習拇指琴，短短暑假完成了許多美術作品。
開學後學校看到了阿宗在暑期點燈班完成的作品，除肯定他的努力與認真外，也盡力協助阿宗爭取藝術學群成績，以達到畢業門檻。畢業前夕，阿宗順利拿到藝術學群學分，取得畢業證書，而這些點燈班作品，時隔一年阿宗都還珍惜的保存。
高市少年隊、少輔會辦理點燈計畫從三民區開始第一個據點，11個年頭以來開辦過各類動、靜學習課程，也主動發掘更多有需要卻沒有資源的社區，陸續在楠梓區、岡山區、左營區、鳳山區、鼓山區、前金區、苓雅區、大社區、仁武區與在地單位合作，從宮廟口前跳熱舞、到教會禮拜堂學化妝，都可看到點燈計畫陪伴課後缺乏適當照顧的青少年，在各個小天地中發展興趣、探索性向，幫助少年找到自己愛做的事。