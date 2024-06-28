童子賢談「AI代工說」要大家理性！重申台積電並非吃電怪獸

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童子賢先前談起AI趨勢時，曾指出「台灣是全球AI進步群之一，但不要把台灣捧太高，不要飄飄然上雲端，我們確實是重要參與者之一，但絕對不是制定者跟決定者。」外界認為台灣是AI中心，其實少了「代工」兩個字。期待台灣不要只有代工，希望還能有更高附加價值。
而這一番話也引起外界攻擊，童子賢昨日感嘆說到，因為這事讓他被網友罵了上千篇，強調民主社會就是可接受評論，「被人罵幾句不會死，不要太緊張」。能源資料需要上窮碧落下黃泉，台灣AI地位也一樣，各種可能和好壞的觀點都要找出來，才是找到正確答案的機制。
童子賢表示，目前電力「卡卡的」，在那邊「挪來挪去，有一天可能台灣的優勢就挪不見了，因為現在瞄準台灣、想把優勢奪走的不只是敵對國家，有些看起來友好的國家，也不爽我們擁有太高的先進製程，如果不想得罪他們，比較好的方式就是讓我們的電力和業務穩定、便宜又很好用，加上我們的從業人員又很努力，人才、電力跟生態系統結合，讓我們整個競爭力可以延續。」
此外，針對台積電3年內預計增加100億度的用電量，將占全台用電約12%議題，童子賢再次強調「台積電不是吃電怪獸」。他認為台積電幾座2奈米廠都將在2年內兌現，包括新竹寶山4座12吋晶圓廠，以及高雄3個廠區。他說，這是台灣之光，投資下去可以保有3至5年領先地位，包含美國、日本與韓國等競爭對手，不過隨之而來的，是用電量的提升。
童子賢重申，台積電不是吃電怪獸，而台灣應在綠能與核能間取得平衡點；綠能應與核能相互搭配，提出台灣的發電黃金比例：三成綠能、三成核能，以及四成火力發電。
行政院發言人陳世凱昨日主持行政院會後記者會時表示，感謝企業界的建議，行政院都會虛心接受，能採納就盡量採納。
陳世凱指出，大家很清楚，台灣今日在半導體業、高科技業、人工智慧領域能有一定地位，是政府一步一腳印，在每一個產業發展重中都踏實做，努力規畫，政府不會飄飄然，也不會飄在半空中，未來會持續務實面對國際競爭，扮演好在國際產業供應鏈的角色。