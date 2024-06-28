台股上半年漲逾5100點完美封關　外資轉買、三大法人加碼102億

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台北股市今日雖然受到輝達跟台積電ADR走低的影響開在盤下，不過在權值股、機器人概念股的拉抬下持續走高，最高一度來到23142.4點，上漲236.42點，終場上漲126.27點或0.55%，收在23032.25點，站回23000點關卡，並且站上5日線，成交量為4359.06億元。此外，台股今日收週線，本週下跌221.14點或0.95%，週K結束連3紅；此外，今日也同收月線，台股6月上漲1858.03點或8.77%，月K呈現連5紅。台股今年上半年大漲5101.44點，漲幅28.4%，漲點已經超越去年全年。中小型股表現更為強勁，櫃買股市終場上漲3.89點或1.44%，收在273.35點，成交量為1227.27億元。
今日資金再度聚集在電子股，成交比重上升到69.5%、逼近7成。權值股全數走高，權王台積電雖然開在盤下，不過在買單挹注之下翻紅走高，最高一度來到971元，終場上漲6元或0.63%，收在966元，日K連3紅，貢獻大盤指數就有45點；昨日逆勢走高的鴻海今日表現續強，終場上漲1.5元或0.71%，收在214元，貢獻大盤指數就有5點；聯發科表現相對震盪，尾盤在買單挹注下成功翻紅，終場上漲5元或0.36%，收在1400元，貢獻大盤指數就有2點。
今日個股成交量排行榜前五名為：聯合再生、新光金、國碩、群創、長榮航；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、奇鋐、聯發科、世紀綱。