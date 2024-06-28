特企／「hololive死神」酒大受歡迎　限定周邊粉絲搶購

Mori Calliope，一位擁有粉色長髮和甜美外表的Vtuber，以強大饒舌實力在Vtuber界贏得極高的人氣。從她的出道曲「失礼しますが、RIP♡」到最新作品「End of a life」，她的動感曲風甚至在全球iTunes排行榜上位居第一，吸引了近250萬粉絲。去年，Mori Calliope與花道物語合作推出了聯名酒「MoriZakura金箔櫻花酒」，深受粉絲喜愛。延續「MoriZakura」企劃，今年推出全新設計的「MoriZakura もり桜・一輪花」，象徵花朵在微風中翩翩起舞的美麗動態，捕捉生命充滿詩意的片刻。隨著新品的推出，還推出了系列限定特典「MoriZakura 櫻花夜燈」和「MoriZakura 櫻花流沙杯墊」，此系列特典均為限時預購。
另外，負責本次企劃的重星戰略攜手台灣知名交通卡品牌iPASS推出「hololive production MoriZakura 繪馬造型一卡通」，設計靈感來自「向死神許願」，由Aku's Artwork繪製插畫，透明壓克力牌採雙面印製工法，呈現死神身穿和服在櫻花樹下優雅起舞的場景。這款造型極具日系透明感，透過陽光照射更顯璀璨生動，是粉絲們必收藏的一卡通！
「hololive prodution MoriZakura 繪馬造型一卡通」售價$990元，全台限量3,000個，於6月27日早上11時在Be come true平台預購，售完為止；「MoriZakura もり桜・一輪花」與系列限定特典將在鑫羿文創與全台各經銷通路開放洽詢，Deadbeats們千萬不要錯過這次難得的機會！
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