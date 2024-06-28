打造左營新共居基地 大中民族公辦都更案全數招商成功
高雄市政府都發局所辦理的左營大中民族｢20號機關用地｣公辦都市更新案單元二於今年6月20日完成評選作業，由去年12月30日北側的單元一簽約實施者尚發營造股份有限公司再次獲選為單元二最優申請人。預估投資總額約125億元，將為北高雄首件公辦都市更新案開啟全新的里程碑。
記者郭凱杰／高雄報導
副市長林欽榮表示，該案基地佔地約1.4公頃，全部為公有土地，原為水肥廠，現況部分為綠美化空地及道工處四維養護大隊辦公使用。其位置位於省道臺1線民族一路及國道十號旁，具備國中小、高中等校園就學近便性，步行5分鐘即到高雄榮總；車程5分鐘內可達高鐵左營站，交通區位相當良好、生活機能完善，而且台積電設廠楠梓產業園區，將號召半導體生態系相關產業群聚於北高雄，該案開發後可提供優質住宅吸引人才入住。
都市發展局表示，這次單元二最優申請人尚發營造股份有限公司就是去年已簽約單元一實施者，在這次評選會中提出兩個單元整併開發構想，將更有效整合兩單元的建築配置與開放空間、交通動線及停車空間，期待該案兩單元土地整體規劃，打造良好居住環境，帶動周邊機能發展，整併的構想獲得評選委員一致支持。
都發局長吳文彥表示，該案更新開發後市府將獲得公益設施，包括社會住宅、社區型日照中心等社福設施及市府辦公大樓，實施者也會協助市府開闢公共設施，包括基地北側公園與廣場兼道路，期待引入民間資源投入都市更新後，藉由公私協力方式，共同促進土地活化利用，提供地方公益設施。後續市府將與單元二最優申請人進行議約，預計於113年完成簽約，市府相關局處也會全力協助本案都市更新相關審議作業。