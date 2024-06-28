特企／《仙劍奇俠傳：新的開始》事前預約活動　釋出玩法預約獎勵

豎造1-6代新經典 多線劇情趣而不同
《仙劍奇俠傳：新的開始》集結了仙劍系列1-6的全部劇情，複刻經典回憶的同時也延伸了新的劇情體驗。玩家將化身為李逍遙，從起點的餘杭鎮出發，利用回夢之術開啟新的故事，終止意難平。與以往仙劍系列不同的豎屏遊玩體驗，單手可控，自由探索迷宮尋找隱藏彩蛋，讓你不管在哪都能輕鬆開啟新仙劍冒險。
預約豪禮大派送 可贏實物獎勵
《仙劍奇俠傳：新的開始》正式開啟事前預約活動，你可以是頭戴VR2坐著電競椅在PS5裏大殺四方的劍客，也可以是戴著綠水鬼扛著遠投杆去釣魚的休閒釣客，單手可控的遊戲內外都給你多重身份的百變生活！預約人數達成還可抽取巴黎雙人來回機票，讓你有機會親臨現場，感受奧運的激情與活力！加入仙盟完成特定任務，還能領取李逍遙的奧運限定武器——仙劍限定羽毛球拍，讓你在遊戲中也能為奧運加油打call！
神秘星推官登場 猜猜TA是誰
在這仙劍奇緣再起之時，官方特地邀請了兩位神秘星推官與廣大玩家一同歡暢！今日首度公開這兩位星推官的優雅身影，一位是備受喜愛的國民啦啦隊女神，另一位則是人見人愛的台灣濱崎步，她們會是——？歡迎各位大俠到官方粉絲團留下猜測的星推官名稱，參與競猜活動就有機會帶走精美好禮喔！
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