海生館暑期全新企劃「波下的漫遊者」五大亮點全公開

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此外，海生館變身大型實境漫畫場景，而《海巫事務所》作者哎呀呀合作，也特別為海生館繪製五位擬人化角色，包含雙髻鯊、角箱魨、裂唇魚、阿德利企鵝及馬可羅尼企鵝。民眾可以跟著海生館專屬角色尋找隱藏彩蛋。
七、八月每週六日下午一點半至兩點，在世界水域館水溶溶大廳將有期間限定的科教活動「一鯨落．萬物生」帶領民眾認識鯨魚生命帶給海洋生態的意義。緊接著在下午兩點至兩點半，海生館吉祥物將全員集合，與民眾一同相約巨鯨下的海洋見面會。
亮點5則是超熱門的「魚你同行後場探秘體驗」全新升級，活動中增加親手投餵小鯊魚體驗，讓民眾近距離觀察鯊魚進食狀況，了解飼育員平時如何照護這些可愛生物，也翻轉一般大眾對於鯊魚的刻板印象。
除了以上活動，位於台灣水域館的大洋池環繞沉浸式投影也同步更新，增加飼育員第一視角畫面，打造更多元的觀賞體驗。另外，屏東海生館也將於活動期間在Instagram線上舉辦「漫遊者短影片募集」活動，邀請民眾於館內參觀時拍攝和館內任一位漫畫角色合影的30-60秒「直式」短影片，依照參加活動辦法，就有機會獲得免費參加每開賣必秒殺的「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗等各項好禮。