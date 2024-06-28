《她》初戀突然寄信「懷念10年前的感情」 佐藤健現任女友鬧失蹤
▲佐藤健在電影《四月，她將到來。》中的初戀女友為森七菜，現任則是長澤雅美，三人的感情線與故事發展引發期待。（圖／翻攝Co-LaVo官網）
記者
陳雅蘭／綜合報導
2024-06-28 15:44:56
日本純愛電影《四月，她將到來。》由導演山田智和執導，佐藤健、長澤雅美、森七菜共同演出，故事描述精神科醫師藤代俊（佐藤健 飾）收到大學時期的初戀情人伊予田春（森七菜 飾）從世界各地寄來的信，內容多是懷念2人10年前的戀情，結果與藤代俊論及婚嫁的現任伴侶坂本彌生（長澤雅美 飾）卻莫名其妙消失，三人的感情線與故事發展，喚起觀眾的戀愛記憶。
《四月，她將到來。》是佐藤健、長澤雅美兩位人氣男神、女神首度合作的大銀幕作品，首映會上談到心得，佐藤健表示：「我意識到自己過去完全不知道長澤雅美這個人的魅力。共同演出之後才發現她真的是個很棒的人。」長澤雅美表示，他們過去拍廣告時就認識，當時她對佐藤健的第一印象是「未免太帥了吧」，回憶起2人的第一次共同演出，「我覺得很害羞，無法正常的說話。」這次在大銀幕上飾演戀人，她發現佐藤健比想像中直爽，而且是個對工作充滿熱情的人，「真的是一位很棒的演員。」並希望2人很快可以再合作。 ▲片中，森七菜（右）飾演佐藤健的初戀女友。（圖／車庫娛樂）
曾主演《First Love 初戀》、《戀愛可以持續到天長地久》等多部知名戀愛日劇的佐藤健，這次在《四月，她將到來。》裡必須詮釋「過去」和「現在」兩段不同時期的戀情，他說：「不管是哪一段戀情，都有很多讓我感同身受的地方。」他跟森七菜飾演大學時期的初戀，「初戀是一種無法再度體驗的感覺，如果能透過跟春（森七菜）『過去』的戀愛戲表現出來就好了。」至於他跟長澤雅美飾演的彌生「現在」的戀情，就像時下許多交往多年的伴侶，早已成為彼此生活的一部分，「從表面看來，感覺是很要好的男女朋友，但是兩人缺少了最重要的東西」。
《四月，她將到來。》導演山田智和表示，他原本以為佐藤健是個很冷酷的人，經過這次合作才發現他其實很熱情，「他從劇本階段就很關心這部作品，花時間給了我意見。」山田智和回憶本片拍攝途中，有一次大家都累了，他要大家圍成一圈為彼此加油打氣，結果劇組成員反應冷淡，只有佐藤健很捧場的高呼：「我最喜歡這種場合了！」山田智和說：「他真的是個很溫柔的人。」《四月，她將到來。》7月26日在台上映。
▲片中，佐藤健（左）、長澤雅美論及婚嫁，但女生後來無故失蹤。（圖／車庫娛樂）