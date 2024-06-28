「岡榮65·與您為伍」 李文國打造宜居、樂居的銀髮樂園
國軍退除役官兵輔導委員會岡山榮家今(26)日舉辦榮65周年家慶，輔導會副主任委員吳志揚特別南下主持，會中並邀請曾經在榮家服務的同事回娘家共同見證榮家的蛻變與進步，榮家主任李文國強調，岡山榮家將持續遵循輔導會工作指導，在既有的工作基礎上發揮集體智慧策勵精進、世代傳承，永續經營岡山榮家成為「宜居、樂居」的銀髮樂園。
記者郭凱杰／高雄報導
今(113)年適逢岡山榮家成立65周年，榮家早早就為了這一天、這個屬於岡榮大家庭每一位成員值得慶賀的日子，精心籌劃了慶祝活動迎接這一天的到來，共同為岡榮65歲送上最誠摯與溫馨的祝福。家區裡的各棟建物、一草一木以及可見的進步現況，每道刻痕、每分成績都是曾經服務榮家的同仁共同胼手胝足打拼而成，看在受邀回娘家的同仁眼裡都是一分感動與驕傲，並以身為岡榮人而自豪。
今天的「岡榮65·與您共伍」的家慶活動設計特以老幼共融、小吃美食及服務成果陳展為主軸，另外榮家特別配合家慶活動表揚在榮家服務達20年以上的工作同仁、各組室評審獲選的績優工作同仁、工作績優委外護理及照服同仁，此外也邀請歷年來默默付出愛心或是捐贈物資或是捐贈款項給榮家的個人作為活動嘉賓。
表演節目的設計上更邀請了鄰近的宏欣幼兒園、楠梓區乖寶貝幼兒園的院童擔任節目表演單位，另外榮家育智(失智)堂三藝天團也各自準備了精采的表演節目；幼兒園院童天真自然的表演內容深深吸引了長輩們，就像是看著自個的孫兒女表演的認真，也不吝給予掌聲肯定及鼓勵。
節目的壓軸是由育智堂三藝天團(打擊樂團)的演出，三藝天團平常利用休閒時間在曹瑞雲堂長耐心教導之下，用愛、用心敲擊出「搖擺那奴灣」及「我們都是一家人」兩首節奏輕快的原住民豐年祭裡常可聽的曲目，尤其在前輔導組同仁孫自強的領導下，副主委吳志揚也與住民長輩，隨著輕快的曲目、踩著節拍跳起屬於岡山榮家的豐年祭舞曲，共同為岡榮65送上祝福，祝福岡山榮家65周年生日快樂！
會後副主委吳志揚率投資事業機構董事、軍方代表及本家組(室)主管、各堂堂長、離退同仁及住民代表至榮靈祠，共同祭拜前輩英靈並感謝對於榮家的庇佑。