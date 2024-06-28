童子賢憂台灣AI淪代工　謝金河提5看法：讚電子業已走向高毛利率

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謝金河表示，現代的代工與90年代到中國尋求廉價勞動力、土地的逐水草而居的成本推動大不相同，中國已非90年代廉價的中國，而且像立訊威脅富士康，海康威視的安全監控幾乎讓台灣滅頂。台灣過去代工產業毛利率在3到4%，因此被稱為「毛三到四」。但若以今年第一季毛利率來看，有加入輝達供應鏈的只剩下和碩毛利4.23%、鴻海也已有6.23%，華碩、技嘉、微星、緯穎、宏碁毛利率都超過10%。
謝金河指出，電子代工產業在近年逐漸離開中國生產基地，轉移到東協、墨西哥、印度，甚至是非洲都有人去。為了避開中國企業殺價，台商必須努力創新，在利基市場下功夫，放棄低毛利的「大色貨」，這是這些年毛利率提升的關鍵。
此次輝達執行長黃仁勳來台，不僅鼓舞了台灣，更重要的是AI隔除中國供應鏈，這些年台灣回台投資超過1787家，很多科技廠早在台灣設立生產基地，這次輝達登高一呼，PC、伺服器、散熱全部歸隊，跟著黃仁勳走向世界，「這是台灣的空前機會」。
謝金河引述電子業退下的前輩說的話表示，該前輩有7到8年沒有去看電腦展，但這次很仔細看台灣參展公司，技術已經領先對手一大段距離，他說現在起是伺服器、AI PC的建置期，到明年AI應用百花齊放，地緣政治加上排除中國供應鏈，台灣會好到難以想像。
謝金河表示，毛利率高與低也代表競爭力，像是台積電53%、聯電30%、力積電15.4%，IC設計現在當股王的信驊63.24%，祥碩57.21%，軌道的川湖62.29%，大立光最風光的時候一度逾70%，現在仍有49.2%……台灣千元股都是毛利率高的公司。「高毛利代表競爭力，也是創造高的附加價值」，這些年台灣企業最早感受到中國殺戮，也是最早轉向。所以像是工業電腦研華、飛捷、振樺電等毛利率都在40%以上，台灣企業之所以強大是強在這裡。
最後，謝金河認為，台灣一直以來都是在爭吵中長大，有人看好，也有人看壞，就像是股市有人做多也有人放空，不必多爭辯。自己一直用數字告訴大家，是因為數字會告訴你最後的答案。最後引用蕭泰然的歌詞「勿通嫌台灣」，也代表自己此時的心境。