旗津私房景點首公開　沙灘美食還要拍好拍滿

高市府觀光局為活化旗津場域，積極招商引進高雄知名婚紗業者成功打造「彩虹教堂」，吸引許多遊客前往。為迎接暑假到來，委外廠商順勢開放私房景點，透過收集來自全球古物裝潢，加上自身婚紗攝影的專業規劃，在旗津貝殼館1樓打造歐式風情的拍照打卡區。7月1日起，每天上午10點到下午6點，免費開放一般遊客拍照，搭配原有彩虹教堂、千頭木麻黃（波波草）、黃金海韻等，期望成為旗津新興的亮點拍照區。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府觀光局長高閔琳指出，為擴大愛河灣及周邊地區觀光發展，觀光局提報「灣區大港．旗津領航」計劃，成功爭取交通部觀光署113-116年度競爭型「重要廊帶亮點營造」經費，預計將投入4.92億，積極提升旗津風景區觀光遊憩品質，發展國際觀光潛能、帶動地方發展。
高閔琳說，暑假期間旗津地區吸引大量旅遊人潮，建議民眾可前往沙灘及海水浴場戲水遊玩，亦可前往壽山觀景台與旗津燈塔俯瞰高雄港灣美景；晚上亦推薦留宿旗津旅館或露營，購買特色伴手禮，享受旗津海產街、冰品、異國酒吧等當地特色美食及小吃。
觀光局呼籲，除可搭乘文化遊艇欣賞高雄港灣美麗風光，亦建議遊客搭乘接駁班次密集的渡輪往返市區；旗津渡輪營業時間為清晨5點至隔夜凌晨2點。更多店家及旅遊活動資訊請上觀光局官方網站「高雄旅遊網」及FB官方粉專、IG粉絲團查詢。