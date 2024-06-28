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午後豪雨來襲！新北「中和區華新街」整條路淹水　馬路變河畫面曝

▲新北市中和區網友曬出華新街路況，表示整條路已經淹水，如同一條小河般，提醒大家路過要注意安全。（圖／翻攝自臉書社團「我是中和人」）
▲新北市中和區網友曬出華新街路況，表示整條路已經淹水，如同一條小河般，提醒大家路過要注意安全。（圖／翻攝自臉書社團「我是中和人」）

記者賴禹妡／綜合報導

午後雨來襲！中央氣象署今（28）日下午除了發布北北基桃等10縣市豪大雨特報，也針對臺北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息及災防告警，提醒民眾嚴防劇烈降雨和雷擊。對此，有新北市中和區網友曬出華新街路況，表示整條路已經淹水，如同一條小河般，提醒大家路過要注意安全。

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一名網友稍早在臉書社團「我是中和人」中發布影片，只見午後大雨襲擊中和，他開車行經華新街時，發現整條路嚴重積水，沿路車輛經過都濺起大片水花，如同小河一般的畫面，讓原PO急忙提醒大家要小心行駛。

▲（圖／翻攝自臉書社團「我是中和人」）
▲午後大雨襲擊中和，原PO開車行經華新街時，發現整條路嚴重積水，沿路車輛經過都濺起大片水花，如同小河一般。（圖／翻攝自臉書社團「我是中和人」）
影片曝光後，不少網友驚呼「中和雨那麼大」、「哇！誇張耶」、「這麼嚴重」。也有當地人也回報其他路況災情，「興南路二段142巷口，OK超商淹水了。」對此，新北市議員金瑞龍留言回應「已聯絡課長派員來現場查看，還沒疏通前，請民眾路過注意安全。」

中央氣象署今日14時55分針對基隆市、臺北市、新北市發布豪雨特報，提醒民眾對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，臺北市及新北市有局部大雨或豪雨，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區慎防淹水。另外，也針對臺北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分止。

▲臺北市及新北市有局部大雨或豪雨，基隆、桃園及新竹至南投、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率。（圖／取自中央氣象署）
▲臺北市及新北市有局部大雨或豪雨，基隆、桃園及新竹至南投、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率。（圖／取自中央氣象署）

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