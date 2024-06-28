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菲國女市長與中國間諜指紋相同！涉嫌扶植詐騙園區　用假身份參選

▲菲律賓女市長指紋與近20年前被舉報是中國間諜的女嫌犯指紋吻合，被外界批評太荒謬。（圖／翻攝自臉書）
▲菲律賓女市長指紋與近20年前被舉報是中國間諜的女嫌犯指紋吻合，被外界批評太荒謬。（圖／翻攝自臉書）

國際中心賴正琳／綜合報導

菲律賓近期破獲一間網路詐騙公司，發現公司的土地有超過一半隸屬於一名女市長名下，更扯的是該市長疑似根本不是菲國人。丹轆省（Province of Tarlac）的班班市（Bamban）女市長愛麗絲．郭（Alice Guo）被踢爆用假身份參選並執政逾兩年，她的真實身份是中國間諜郭華萍（Guo Hua Ping）。雖然她極力強調自己是菲律賓人，菲國國家調查局（NBI）日前證實，班班市現被停職的市長愛麗絲郭，與中國公民郭華萍的指紋完全相同。

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愛麗絲郭近期被人揭露身為菲律賓市長，卻沒有菲律賓的出生證明和成長經歷，疑似是中國安插的間諜。對此她反駁說「自己是華裔菲律賓父親和女傭的私生子，從小在養豬場長大，因此沒有教育經驗或玩伴」，然而此說法過於牽強，不被外界採納。

南華早報》、《ABS-CBN》報導，參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）懷疑郭市長是中國間諜，要求NBI進行指紋比對，赫然發現，這位聲稱是在地人的市長，指紋竟然與檔案裡2006年3月28日的外國人指紋卡上的中國疑似女間諜郭華萍相符。NBI報告的結論是，郭華萍與愛麗絲郭的指紋是同一個人所留下的，證實她們根本是同一人。

今年3月菲律賓當局對班班市一處博彩賭場進行突擊行動，搗破一個網路詐騙園區，解救近700名員工，包括202名中國人與73名其他國家人士，警方發現市長愛麗絲郭擁有該機房所在位置一半以上的土地，而且這機房就於她的辦公室後面，更奇怪的是愛麗絲郭有眾多奢華的財產，包括一架直升機和房地產。

愛麗絲郭被參議院傳喚和質詢時，對自己身份含糊其辭，只說自己的是私生子，17歲以前的人生「不可考」。菲律賓警方指出，鄉村的地方官員往往有家族勢力，但她的姓氏在華裔菲律賓人裡並不常見，也沒有出生證明，郭華萍對此的解釋是她在養豬場長大，而且是在家裡出生、不是在醫院，因此沒有出生證明，從小就在家居家教育，但她也不記得在家教育的相關助學單位名稱，2021年她突然出現並登記參選班班市長就順利當選，可疑之處非常多。

▲女市長的指紋竟然與檔案裡2006年3月28日的外國人指紋卡上的疑似中國女間諜郭華萍相符。（圖／翻攝自ANC 24/7）
▲女市長的指紋竟然與檔案裡2006年3月28日的外國人指紋卡上的疑似中國女間諜郭華萍相符。（圖／翻攝自ANC 24/7）
警方調閱資料後發現愛麗絲郭的父親並非華裔菲律賓人，而是中國公民。NBI將愛麗絲郭的指紋進行比對，報告出爐顯示她的指紋竟然與檔案裡2006年3月28日的外國人指紋卡上的疑似中國女間諜郭華萍相符。

參議員漢迪夫洛斯痛批，「愛麗絲市長」或者應該說郭華萍，是一個假菲律賓人！她是一名中國公民，偽裝成菲律賓公民，目的就是在掩護POGO （菲律賓離岸賭場，Philippine Offshore Gaming Operations）的犯罪活動。

另一位參議員張僑偉（Sherwin Gatchalian）提交的文件顯示，「愛麗絲市長」在十幾歲時使用郭華萍（Guo Hua Ping）護照進入菲律賓，國籍為中國，根據當時的護照，郭華萍於1990年8月31日出生於福建；至於愛麗絲競選市長時，她提交的候選人資格證明中寫道：1986年7月12日出生於打拉省。

中國女間諜用假身份參選菲律賓競選竟然還選上市長，並且疑似涉入跨境網路詐騙園區案件，引發外界痛批「太荒謬」，事件持續發酵。這名女市長缺席26日的聽證會，原因是「壓力太大」，不過她仍否認相關指控，更稱未來仍然會繼續競選，尋求連任市長。

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