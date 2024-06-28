曾敬驊自爆深陷負面狀態！日本挑戰「裸湯大解放」遇特種行業拉客
曾敬驊今（28）日擔任開幕大使，出席《貓貓蟲咖波10周年特展_貓蟲世界》特展記者會，表示自己最愛用的貼圖是「貓貓蟲咖波抖動模樣」，他還現場搞笑模仿，笑翻全場。曾敬驊坦言，之前心靈上有些負能量，所以趁著這趟日本獨旅轉念，他除了挑戰全裸泡澡堂，更透露旅程中被搭訕的經驗，全都是路邊「攬客」的特殊行業。
記者黃雅琪／台北報導
曾敬驊表示，本來要到日本讀語言學校，但後來沒報名到才放棄，改成體驗人生第一次獨旅：「白天都在飯店裡面念日文，會想一個完整的句子與其他人溝通，晚上去酒吧才敢跟外國人閒聊。」害羞的他，平時不太敢與陌生人交談，這回算是突破框架：「我真的很難跨出那條線！」
日本獨旅過程中，曾敬驊品嚐了許多自己搜尋的餐廳，笑說體重從66公斤變成71公斤，完全沒運動的關係所以體脂肪也飆高：「有去泡澡，那很酷，都會跟裡面的伯伯聊天！」還因為看了電影《我的完美日常》之後，特別去體驗全裸澡堂；途中他跟朋友視訊時，遇到日本醉漢還跑去用日文打招呼，先識自我介紹完，接著與對方大聊動漫話題。
這趟獨旅結束後，令曾敬驊身心靈上收穫不少：「不是說跟別人拉近距離這塊，反而是對於我工作的想法改變，每個人工作都會需要抱怨的地方，會覺得不舒服，我那時候有逛到一個展，裡面有句話寫著『一個強者，是沒有敵人的』，這句話讓我改變了工作上的觀念，會有一個心態出現，這對我來說是滿好的。」坦言自己有工作狂特質，不會注意健康問題，這次能趁機好好放鬆一下。