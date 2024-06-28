馬斯克稱民主黨為「換登」作準備、辯論贏家是網路迷因
美國總統拜登以及前總統川普今（28）展開2024大選首場電視辯論會，但拜登在此次辯論的表現讓不少民主黨人士感到失望，「是否換登」也成為眾人討論的話題；美國富豪、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）也毫不留情地在自家社群平台X上表示，這場辯論是為「換掉拜登候選人身份」做準備。
國際中心楊智傑／綜合報導
2024年總統大選首場電視辯論今畫下句點，81歲的拜登在說話表現上明顯有結巴、遲鈍的情況引發民主黨恐慌，《紐約時報》更在報導提到民主黨內掀起「換登」聲浪，共和黨也緊咬拜登「失常」片段大肆嘲諷，就連近期明顯站隊的美國富商馬斯克也抓準時機落井下石，在旗下社群平台X上諷刺這場辯論會證明「他們只是會說話的木偶，一切都是為了換人做準備」，他還稱今晚辯論賽的贏家明顯是「網路迷因」，而小羅勃甘迺迪自己舉辦的「偽同台辯論」才值得一看。
美國眾議院共和黨議員格林（Marjorie Greene）也稱，民主黨人「試圖換掉拜登的民主黨總統候選人資格」，而辯論就是為此而特別設置。
不過拜登陣營也並未屈服於「換登」敘事，在辯論賽後立刻於官方X粉專發文，嘲諷川普整晚都在談論自己、謊言、法律困境、與豔星的風流韻事、在自己開的俱樂部獲得高爾夫冠軍等事。
美國現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）也替拜登緩頰，稱儘管拜登一開始看似遲緩，但他讓辯論有個好的結束，直言：「人們可以針對風格問題進行討論，但最終這次選舉、誰是美國總統，都是必須討論的實質問題，這種對比是顯而易見的」，並鼓勵國人更多關注拜登在任期內為國家取得的成就，而不僅僅是他在辯論時的表現。