前本月少女Chuu抗戰「血汗合約」勝訴！前東家不滿上訴被法院拒絕

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據了解，在法院一審時，Chuu主張：「Blockberry Creative的專屬合約規定如果解除合約，所屬公司需支付公司支出的3倍金額當作違約金，並需支付演藝活動預期收入的15%當作賠償，認為這是過高的賠償責任。」而Blockberry Creative則表示：「Chuu在2022年4月簽了其他合約，還展開了演藝活動，在這之前甚至還成立自己的經紀公司獨立活動，專屬合約早就已經失效。」
法院支持了Chuu的主張，並指出：「Chuu的專屬合約有期限，所以所屬公司變更，並不意味著合約自動失效。」法院也提到：「從2016年到2021年9月，Chuu的演藝活動產生了約8億6000萬韓元的純收益，不過依照Blockberry Creative的收益分配條款，Chuu完全無法拿到結算款。」
法院認為，雖然演藝產業在挖掘跟培養新人需要大量的「初期成本」，但Blockberry Creative的收益分配條款非常不合理，依照條款來看就表示：「不管Chuu的演藝活動帶來多少收益，只要收益不超過銷售額的40%，就無法獲得結算款。」
法院也以本月少女收入最高的2019年來提出舉例，當年本月少女創造約28億8000萬韓元的銷售額，可是收益只有11億1000萬韓元，團員們便無法獲得結算款。另外，法院也指出：「Blockberry Creative將Chuu在本月少女出道前當練習生的花費也納入結算範圍，這讓Blockberry Creative有充分的可能來回收大部分初期成本。」因此法院難以證明這種不平衡的條款是合理的。而Blockberry Creative對法院的判決表示不服，並再次提出上訴，但上訴審和最高法院都認為判決沒有問題，保持原判。