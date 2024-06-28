午後雷雨襲新北！土城區永豐路「整條變河流」 一片土黃色畫面曝
午後對流發展旺盛，許多地區都被大雷雨突襲，中央氣象署下午就針對臺北市、新北市、桃園市發布豪雨特報及大雷雨即時訊息，提醒民眾注意劇烈降雨和雷擊。對此，新北市先是中和區華新街爆出淹水災情，緊接著土城區永豐路也傳出馬路變成黃河的影片，畫面曝光後引起熱議。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，他曬出新北市土城區永豐路的淹水災情，只見整條馬路已經被黃泥積水覆蓋，如同一條流動的土黃色河川，過程中還有機車與貨車小心翼翼地行駛，連拍攝者都驚呼「淹水危險欸，雨下那麼大！」
不只如此，還有土城居民在臉書社團「我是土城人」中貼出另一個視角，表示永豐路上週才淹水，這次又更嚴重，除了提醒用路人小心，也呼籲相關單位儘速處理，「颱風季快到了，拜託感恩。」畫面中，腳踏車、機車行經永豐路，路面全是滾滾黃泥水。
中央氣象署今日14時55分針對基隆市、臺北市、新北市發布豪雨特報，提醒民眾對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，臺北市及新北市有局部大雨或豪雨，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區慎防淹水。另外，也針對臺北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息及災防告警訊息，持續時間至17時40分止。