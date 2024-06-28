批賴清德不遵守三讀法律 柯文哲反嗆：所得稅法若釋憲前不繳稅？
國會改革法案26日生效，總統府等四個憲政機關接力聲請釋憲與暫時處分。總統賴清德今（28）日也委由律師向司法院遞交釋憲聲請書，向憲法法庭提起憲法訴訟。對此，台灣民眾黨主席柯文哲表示。尊重賴清德聲請釋憲的權力，但在野黨之所以認為賴清德毀憲亂政，是因為賴清德公開表示在釋憲結果出來之前，不會遵守三讀通過的法律。柯文哲反問，那台灣人民可否比照辦理，《所得稅法》釋憲結果出來前就可以不用繳稅、《毒品危害防制條例》釋憲結果出來前就可以吸毒？
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲臉書發言指出，「賴清德總統，是真的不知道自己錯在那裡，還是故意轉移焦點，偷換概念？」賴清德在民進黨中執會中，表示他聲請釋憲，為的是在憲政體制內解決憲政爭議，「並不如在野黨所指稱的是毀憲亂政或反民主」。民眾黨說的很清楚，尊重賴清德聲請釋憲的權力，但他之所以毀憲亂政，是因為公開表示在釋憲結果出來之前，不會遵守三讀通過的法律。
柯文哲表示，按照賴清德的說法，根本不需要大法官的「暫時處分」，聲請釋憲本身就可以讓法律凍結、暫時失效。那麼台灣人民可否比照辦理，某甲對《所得稅法》釋憲，釋憲結果出來前就可以不用繳稅；某乙對《毒品危害防制條例》釋憲，釋憲結果出來前就可以吸毒？
柯文哲說，「總統應是憲政的守護者，賴總統現在做的，卻是負面示範，讓法律不再成為社會的最大公約數，動搖整個國家法治運作的基石。這個道理是如此淺顯，我不相信賴總統不了解。」
柯文哲指出，威權時期，蔣介石總統會不顧法律規定，直接更改判決結果，「應即槍決可也」，好不容易民主運動努力到今天，「法律之前人人平等」已是各界認可的價值。他衷心期盼台灣的民主，不要走回頭路。