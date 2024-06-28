誰說很少露紅不起來！冼迪琦狂PO蜜臀照：股惑仔 3萬人被香暈
25歲冼迪琦（小迪）為偶像女團AKB48 Team TP香港籍成員，去年6月中從團體畢業，隨後宣布加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」，被視為峮峮的接班人。冼迪琦日前被PTT鄉民歸納紅不起來的原因，其中之一為「很有料卻很少露」，冼迪琦恰好今（28）日在粉專分享一組比基尼照片，唯美桃型臀吸引超過2萬人按讚、瀏覽。
記者楊穎軒／綜合報導
冼迪琦赴宜蘭錄製網路節目《懿想天開》，難得穿上白色泳衣，她在飯店游泳池畔擺拍，雖然上半身有罩衫，但大方轉背面，露出比例勻稱的蜜桃翹臀，以及小蠻腰和一雙嫩白美腿，搭上招牌小虎牙，軟萌和性感兼具，冼迪琦玩諧音哏，寫下：「股惑仔！」
貼文才發布4小時，按讚數已經累積近3萬，粉絲激動討論：「現在連香港人都不放過諧音梗了」、「這...就是夏天！太神啦」、「這會不會是寫真集2的預告意境照」、「又甜又辣」、「太股惑了喔」、「好香！」
冼迪琦IG擁有25萬人追蹤，人氣不算低，但有網友納悶為何她挾著偶像女團背景和才華，入行6年、來台灣加入PS女孩快1年，至今沒辦法和林襄或一粒等啦啦隊女神一樣爆紅，多數網友判斷是名字沒記憶點、身材很好卻不常展現，兩大原因所致。