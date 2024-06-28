「翻轉動漫祭」中友開展 16大超擬真場景好拍又好玩
▲「翻轉動漫祭」於中友百貨首日開展，30餘名Coser齊聚大會串。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.28)
記者
金武鳯/台中報導
2024-06-28 17:41:02
中部地區最大規模的「翻轉動漫祭」，今天起至7月15日在台中市中友百貨盛大登場，包括超人氣動漫《葬送的芙莉蓮》、《鬼滅之刃》、《SPY×FAMILY間諜家家酒》等共設置16大主題造景外，還首度展出3米高巨型彭德、2米高安妮亞氣偶及超巨大間諜家家酒扭蛋機，中友百貨企劃處經理簡聰政表示，這是一次好玩、好買又好拍的特展活動，要在這個暑假滿足大家的動漫渴望。
由中友百貨策展的「翻轉動漫祭」，已邁入第七年，是動漫迷年年暑假最翹首以待的活動。今年最大亮點是，會場設置有《葬送的芙莉蓮》、《鬼滅之刃》、《SPY×FAMILY間諜家家酒》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《進擊的巨人》、《防風少年》、《夜櫻家大作戰》 共16大主題造景，，要讓動漫迷身歷其境拍個過癮。由於學校開始放暑假，首日開展即湧入超爆人潮，為提供舒適看展環境，中友實施入場人數管制，每小時只放500人入場，排隊等待人龍長得看不見尾巴。 此外，今年還有8款限量福袋新品首發、滿額贈、商品五折等優惠，開幕當天聚集了近30位Coser，分別扮成《葬送的芙莉蓮》、《鬼滅之刃》、《SPY×FAMILY間諜家家酒》、《戀上換裝娃娃》、《黑執事》、《從零開始的異世界生活》等熱門動漫主角，逼真的cosplay 妝扮，彷彿從漫畫走出來，堪稱是一場熱鬧盛大的動漫界盛會。 ▲中友翻轉動漫祭今年邁入第七年展出，已然成為中部地區最具口碑代表性動漫展。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.28)
企劃處經理簡聰政表示，中友翻轉動漫祭今年邁入第七年展出，已然成為中部地區最具口碑代表性動漫展，今年預估參展人數將突破11萬人次。再度攜手動漫第一品牌木棉花，合作展出中部規模最大的翻轉動漫祭，現場除了規劃16大主題展區、首度展出3米高巨型彭德氣偶加上2米高的安妮亞氣偶，吸睛度百分百，一定要來跟可愛的安妮亞、彭德拍張照。
當然，還有時下最夯的《葬送的芙莉蓮》擬真場景不可錯過，現場並準備破千項眾多周邊商品、CP值超高福袋、以及滿額贈送的好禮等，未演先轟動！同期在B棟13F還有中部最大玩具盛事「TAMASHII POP UP SPOT萬代收藏玩具快閃展示」，藏家最愛的航海王、超人力霸王、無敵鐵金剛、七龍珠、火影忍者、咒術迴戰等限定景品獨家展出，不用再專程飛日本尋找，完成活動會場指定任務，就有機會獲得TAMASHII NATIONS精美收納盒」乙個。 ▲近30位Coser，分別扮成《葬送的芙莉蓮》等動漫熱門主角，成為吸睛焦點。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.28) 中友2024翻轉動漫祭推出「熱血好禮5重送」，活動期間於展場不限金額消費即可兌換「葬送的芙莉蓮-旅途扇」1支，單筆消費滿額可獲贈動漫限量好禮，有鬼滅之刃祈願繪馬、東京復仇者全彩抱枕，解鎖指定任務再贈送動漫精美禮1份。 ▲TAMASHII POP UP SPOT萬代收藏玩具快閃展，今起在中友同場展出。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.28)