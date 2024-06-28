逮103人全台灣人！印尼破網路詐騙案 外交部籲調查後遣送回國
暑假旅遊旺季及畢業季將至，大量台灣人出國從事詐騙工作。印尼峇里島移民局昨日在一棟別墅逮捕上百名涉嫌網路犯罪的外國人，其中持有台灣護照的人數為103人，包括91名男性、12名女性。對此，我國駐印尼代表處今（28）日表示，掌握相關調查進度，並請印尼方於調查完竣後，儘快將我國籍犯嫌遣送回台。
記者呂炯昌／台北報導
印尼移民部門官員今日表示，這群涉案台灣人，濫用簽證和居留許可，並涉嫌從事網路犯罪。不過，印尼當局不能對他們進行指控，因為他們的目標是馬來西亞人。他們在印尼進行活動，但受害者卻在其他國家，因此很難做出犯罪裁決，所以很快會把他們驅逐出境。
我國駐印尼代表處表示，於昨日接獲印尼移民總局通報，在峇里島逮捕103名涉嫌從事網路犯罪的外國籍人士，其中至少14名犯嫌為我國籍。印尼當局現正依涉嫌違反印尼移民法令進行調查中，並將續依法將外國籍犯嫌驅逐出境，或進行其他適法處理。
駐印尼代表處表示，已積極協調印尼提供我國籍犯嫌名單，並將儘速派員赴峇里島進行領務探視。本案駐處將持續與印尼當局保持密切聯繫，掌握相關調查進度，並請印尼方於調查完竣後，儘快將我國籍犯嫌遣送回台。
外交部也再次呼籲，國人切勿抱持僥倖心態赴海外從事不法行為，除觸犯當地國法律，影響個人前途，損害國家形象，也可能危及自身安全，得不償失。