新股紅包抽中1張賺2萬！「黃仁勳概念股」廣達7/2起公開申購
新股抽籤拿紅包的機會來了！被認為是「黃仁勳概念股」的光電新兵廣運將在7/2開始辦理申購，7/8正式抽籤，每股承銷價90元，相較於今（28）日市價110元，價差達到20元，相當於每抽中一張就有2萬元的潛在獲利空間。
記者魏妤庭／台北報導
廣運為自動化設備廠，跨族第三代半導體及散熱事業，並順利切入AI伺服器、數據機散熱解決方案，雙題材加持下後市看俏，還在輝達執行長黃仁勳於台大演講的背板上台廠合作夥伴名單中，因此又被認為是黃仁勳概念股的一員。
廣達將辦理現金增資，每股承銷價為90元，7/2到7/4間公開申購，實際承銷張數為850張，並在7/8抽籤、7/16撥券。若以今日市價110元計算，中籤相當於每張可獲利2萬元，報酬率超過22%。
除了廣運外，同樣在下週公開申購的柏騰，每股承銷價為25元，自7/1到7/3間公開申購，實際承銷張數1020張，預計7/5抽籤，7/15撥券。若以今日收盤價30.05元計算，抽中一張約賺5050元，報酬率20%。
※【NOWnews 今日新聞
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