台南芒果上架新加坡超市　黃偉哲親身示範台南芒果吃法

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黃偉哲也進一步分享，這次帶來的愛文芒果口感Q彈、香氣濃郁、酸甜多汁，而金煌芒果清甜肉多、纖維細，西施芒果則纖維細緻、口感扎實甜度高，讓消費者有更多選擇，一次滿足不同口味的需求，希望台南芒果的鮮甜滋味－「台南甜」成為新加坡朋友每年夏季的難忘回憶。
這次的記者會中，以台南芒果百寶盒為主題，由黃偉哲和與會嘉賓一起在代表台南繽紛多彩的雪花冰上，霸氣放置無敵美味的愛文、金煌、西施芒果，網美系的「台南夢幻極光芒果雪花冰」瞬間閃亮登場，非常吸睛，記者會後，也吸引許多民眾爭相搶購。
台南市政府近年來積極推動芒果外銷，尤其新加坡作為全球貨運樞紐且人均所得高，是台南在東南亞的重要農產行銷基地。南市府自去(2023)年與新加坡冷藏公司合作以來，已成功將芒果、鳳梨和文旦等台南農特產品從產地直送新加坡，廣受當地消費者的喜愛，特別在去年台南芒果初試啼聲大獲成功後，今年該公司一口氣訂購去年的六倍數量，顯示看好台南芒果可以擄獲新加坡朋友的芳心。
台南芒果除了在新加坡冷藏公司旗下的CS Fresh及Giant等連鎖超市販售以外，也透過自然屋Natural House Taiwan& Japan結合新加坡RedMart網路超市、Shopee等電商，提供跨境線上訂購台南芒果百寶盒、愛文西施金煌的芒果禮盒直送新加坡服務。