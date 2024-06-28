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台南芒果上架新加坡超市　黃偉哲親身示範台南芒果吃法

▲黃偉哲今與新加坡鎖定高端客群的冷藏公司旗下的連鎖超市攜手宣布台南芒果正式上架，星國民眾能一次品嘗到愛文、金煌、西施等三種不同風味的台南芒果。（圖／台南市政府提供）
▲黃偉哲今與新加坡鎖定高端客群的冷藏公司旗下的連鎖超市攜手宣布台南芒果正式上架，星國民眾能一次品嘗到愛文、金煌、西施等三種不同風味的台南芒果。（圖／台南市政府提供）

記者郭俊暉／台南報導

台南市長黃偉哲今(28)日與新加坡鎖定高端客群的冷藏公司(Cold Storage)旗下的連鎖超市攜手宣布台南芒果正式上架，星國民眾能一次品嘗到愛文、金煌、西施等三種不同風味的台南芒果，黃偉哲也在活動現場示範了多種品嚐台南芒果的方法，除了直接切塊大快朵頤外，還有搭配雪花冰的降暑吃法，駐新加坡童振源大使也到場大讚台南芒果的美味。

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▲黃偉哲也在活動現場示範了多種品嚐台南芒果的方法，駐新加坡童振源大使也到場大讚台南芒果的美味。（圖／台南市政府提供）
▲黃偉哲也在活動現場示範了多種品嚐台南芒果的方法，駐新加坡童振源大使也到場大讚台南芒果的美味。（圖／台南市政府提供）
黃偉哲表示，台南是台灣最重要的芒果產區，每兩粒台灣芒果就有一粒來自台南，台南農民憑藉精湛的栽培技術，加上嚴格的品管，使得台南芒果在內外銷上都極具優勢。他也提及，去年首次帶芒果來新加坡，發現新加坡朋友除了愛文芒果外，也特別喜愛金煌跟西施，因此特地在今年產季時一口氣將三品種帶來新加坡，將最優質的台南芒果透過最優質的冷藏公司，分享給最優質的新加坡朋友。

▲黃偉哲也在活動現場分享雪花冰給最優質的新加坡朋友。（圖／台南市政府提供）
▲黃偉哲也在活動現場分享雪花冰給最優質的新加坡朋友。（圖／台南市政府提供）
黃偉哲也進一步分享，這次帶來的愛文芒果口感Q彈、香氣濃郁、酸甜多汁，而金煌芒果清甜肉多、纖維細，西施芒果則纖維細緻、口感扎實甜度高，讓消費者有更多選擇，一次滿足不同口味的需求，希望台南芒果的鮮甜滋味－「台南甜」成為新加坡朋友每年夏季的難忘回憶。

這次的記者會中，以台南芒果百寶盒為主題，由黃偉哲和與會嘉賓一起在代表台南繽紛多彩的雪花冰上，霸氣放置無敵美味的愛文、金煌、西施芒果，網美系的「台南夢幻極光芒果雪花冰」瞬間閃亮登場，非常吸睛，記者會後，也吸引許多民眾爭相搶購。

台南市政府近年來積極推動芒果外銷，尤其新加坡作為全球貨運樞紐且人均所得高，是台南在東南亞的重要農產行銷基地。南市府自去(2023)年與新加坡冷藏公司合作以來，已成功將芒果、鳳梨和文旦等台南農特產品從產地直送新加坡，廣受當地消費者的喜愛，特別在去年台南芒果初試啼聲大獲成功後，今年該公司一口氣訂購去年的六倍數量，顯示看好台南芒果可以擄獲新加坡朋友的芳心。

台南芒果除了在新加坡冷藏公司旗下的CS Fresh及Giant等連鎖超市販售以外，也透過自然屋Natural House Taiwan& Japan結合新加坡RedMart網路超市、Shopee等電商，提供跨境線上訂購台南芒果百寶盒、愛文西施金煌的芒果禮盒直送新加坡服務。

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