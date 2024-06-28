國票金這天發現金股利！法說預估美降息趨近　外幣債將苦盡甘來

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國票金今日下午也召開線上法說會，由總經理陳冠舟主持，並公布今年前5月累計稅後淨利8.63億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.25 元，每股淨值11.47元，年化ROE為5.08%，其中子公司國際票券及國票證券稅後淨利分別為7.18億元5.51億元，年成長4.22%及 49.54%，子公司國票創投因上市櫃股權投資評價損失，前5月獲利較去年同期減少9542萬元，使得國票金前5月稅後淨利年增幅僅 0.28%。
國票金指出，近年來旗下子公司在營運績效的表現成長，票券子公司主要獲利來源3大支柱為債券業務的養券利差、授信業務利差及資本市場，所持有的台外幣債券投資組合均為投資等級債券，信用品質佳，隨著美元降息的可能性趨近，外幣債券將苦盡甘來，利差損可望改善。在證券子公司方面，經紀業務收益為主要獲利來源，經紀業務成交量及融資餘額均較去年同期成長5成以上。
至於第2季的整體營運動能較第一季轉弱，票券授信業務積極衝刺，較去年同期明顯成長，債券業務則因為台幣無預期升息，利差縮減，美元債也因美元降息預期也推遲，整體債券業務的表現不如預期，不過，在證券經紀業務及各子公司在資本市場的股權商品投資業務，今年上半年受惠股市熱絡，都有不錯的成長。
另外，國票金控今年設立國內租賃公司，對國票授信客戶資源以及綠能融資業務延伸發展，有利於提供中小型企業多元靈活融資服務。此外，由於主管機關開放網銀承作法人金融業務，國票金將擴大子公司在法人金融業務的合作，發揮國票金在法人金融的優勢，樂天國際銀行已開辦聯貸案參貸業務，提升貸款餘額，利息收入穩定增加，有助於縮短未來損益兩平期間。
同時，隨著主管機關對於純網銀經營政策開放線下輔助作業服務，國票金認為，對於國內純網銀的業務開展將有明顯的助益，尤其是在法人開戶及企業金融業務，亦是國票金的競爭利基，未來將繼續強化與樂天銀行在企業金融的業務合作。
面對刻不容鎮緩的能源轉型，國票金本也將發揮自身於綠能融資市場的影響力，積極推動太陽能融資業務，2024年國票金控簽署加入碳核算金融聯盟PCAF，導入PCAF方法學以盤查範疇三投融資活動之溫室氣體排放情形，展現淨零排放的決心，朝永續先行者的目標邁進。