陸人妻讚台灣好玩！爽遊1個月超後悔　理由台人認同：沒辦法解釋

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該人妻心有戚戚焉的表示「給大家的忠告，下次絕對不要夏天回來台灣了，應該會考慮秋天、冬天或者春天的天氣比較舒適，這次本來要去花蓮太魯閣，但因為地震緣故只好作罷，下次來台一定要去台南或者蘭嶼、小琉球潛水。」
貼文曝光後，不少台灣人紛紛留言回應「台灣真的不適合夏天來....很多外國人應該都扛不住」、「最可怕的是台灣不只是熱而已，是悶熱，午後陣雨下完又大太陽，那根本是烤爐」、「老實說，我真的無法解釋台灣幾月是春天跟秋天」、「台灣人自己夏天都快受不了，濕度很重，體感溫度夏天都破40度。」
台灣熱到崩潰不是假的！未來夏天恐長達210天
然而隨著全球暖化造成的氣候變遷，台灣也深深受影響其中，根據中央氣象署最新發布的「降溫告急」氣候變遷通識影片中，就提到未來台灣恐怕會有長達210天夏季，也表示全球暖化帶來的氣候危機，是這個世代最嚴峻的挑戰之一。
然而高溫加上夏季時間拉長，這影響到的不單單只是「大家覺得好熱」、「國家用電量劇增」等等，還會連帶一些經濟作物生長環境受到威脅，影片中就有提及，像是荔枝恐怕在未來就不利在高溫的台灣生長。氣象署長程家平表示，氣象暑之所以啟動「降溫告急」氣候變遷通識影片構想，是想透過影片增進一般民眾對於氣變遷的了解，進而引起重視，從自身和生活面做起，一起攜手守護台灣，為永續發展盡一份心力。