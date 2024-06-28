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陸人妻讚台灣好玩！爽遊1個月超後悔　理由台人認同：沒辦法解釋

▲近日有大陸人妻透露自己回台生活一個月，沒想到炎熱的天氣讓她直呼：「下次絕對不會選夏天回台」。（圖／記者許家禎攝）
▲近日有大陸人妻透露自己回台生活一個月，沒想到炎熱的天氣讓她直呼：「下次絕對不會選夏天回台」。（圖／記者許家禎攝）

記者張嘉哲/綜合報導

最近連日高溫，中央氣象署每天都針對多縣市發布高溫警戒，更有多地白天飆破38度，體感溫度也衝到40，相當驚人！然而，近日就有大陸人妻表示自己最近回台生活1個月，但是因為「炎熱的天氣讓她下次絕對不會夏天在來台」，文章釣出不少台灣人認同直呼：「真的無法跟你解釋....幾月是春天跟秋天。」

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一名大陸人妻日前在小紅書以「台灣很好，但下次不來了」發文，表示自己睽違9年陪著老公回台灣看家人，也順便到台灣旅遊，但是居住在台灣這一個月，炎熱的天氣讓她非常崩潰，「連站在室外陰涼的地方額頭都會不停地冒汗！」

▲夏季、夏天、高溫配圖、天氣配圖。（圖／記者葉政勳攝）
▲大陸人妻讚台灣很好，不過自己最近來台生活一個月之後發現，台灣夏天熱到不行。（示意圖非當事人／記者葉政勳攝）
該人妻心有戚戚焉的表示「給大家的忠告，下次絕對不要夏天回來台灣了，應該會考慮秋天、冬天或者春天的天氣比較舒適，這次本來要去花蓮太魯閣，但因為地震緣故只好作罷，下次來台一定要去台南或者蘭嶼、小琉球潛水。」

貼文曝光後，不少台灣人紛紛留言回應「台灣真的不適合夏天來....很多外國人應該都扛不住」、「最可怕的是台灣不只是熱而已，是悶熱，午後陣雨下完又大太陽，那根本是烤爐」、「老實說，我真的無法解釋台灣幾月是春天跟秋天」、「台灣人自己夏天都快受不了，濕度很重，體感溫度夏天都破40度。」

▲夏季、夏天、高溫配圖、天氣配圖。（圖／記者陳明安攝）
▲台灣到了夏天溫度逐年飆高，現在才6月底，每天白天氣溫都飆到38度以上，體感溫度更破40度。（圖／記者陳明安攝）
台灣熱到崩潰不是假的！未來夏天恐長達210天

然而隨著全球暖化造成的氣候變遷，台灣也深深受影響其中，根據中央氣象署最新發布的「降溫告急」氣候變遷通識影片中，就提到未來台灣恐怕會有長達210天夏季，也表示全球暖化帶來的氣候危機，是這個世代最嚴峻的挑戰之一。

然而高溫加上夏季時間拉長，這影響到的不單單只是「大家覺得好熱」、「國家用電量劇增」等等，還會連帶一些經濟作物生長環境受到威脅，影片中就有提及，像是荔枝恐怕在未來就不利在高溫的台灣生長。氣象署長程家平表示，氣象暑之所以啟動「降溫告急」氣候變遷通識影片構想，是想透過影片增進一般民眾對於氣變遷的了解，進而引起重視，從自身和生活面做起，一起攜手守護台灣，為永續發展盡一份心力。


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