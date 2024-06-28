免費玩就在這週六！高雄市政府海洋局舉辦愛河灣水樂園體驗活動
高雄市政府海洋局配合教育部體育署將於29日，在愛河灣，舉辦愛河灣水樂園體驗及水域安全嘉年華活動，並推出體驗活動免費玩，有立式划槳SUP、獨木舟、水上腳踏車等，現場還有闖關遊戲、VR數位實境等體驗，在這個週六是免費玩的，歡迎大小朋友來愛河灣感受高雄的港灣魅力。
記者黃守作／高雄報導
高雄市政府海洋局局長黃登福表示，每年暑假學生們都愛去玩水消暑，為讓大小朋友可以參與水上活動時玩得開心，學得安心，教育部體育署於29日中午12時30分至18時，在愛河灣舉辦水域安全嘉年華活動，愛河灣水樂園乃配合推出體驗活動免費玩，立式划槳SUP、獨木舟、水上腳踏車全都有，現場還有闖關遊戲、VR數位實境等體驗，歡迎來愛河灣感受高雄的港灣魅力。
黃登福說，海洋局為提供市民有更多的親水空間，於去(112)年開放愛河灣非動力水域遊憩活動區，現場設置「愛河灣水樂園」提供浮具器材租賃、淋浴間及沖腳池等服務，此次結合體育署水域安全嘉年華活動，愛河灣水樂園推出水域活動體驗「免費玩」，以鼓勵民眾體驗親水活動的同時，能學習到開放水域安全的正確觀念。
黃登福指出，愛河灣水樂園在暑假開始前提醒，學生們玩水時應注意安全，並持續推廣「防溺自救」的水域安全觀念，因此，為利用暑假期間持續宣導學生水域安全，水樂園加碼提供「學生免費玩活動」，現場憑學生證上完水域安全知識課程後，即可免費玩立式划槳SUP、獨木舟等水域活動。
另外，教育部體育署也規劃有嘉年華攤位闖關拿好禮、VR實境體驗、大型水缸自救秀、氣墊手搖池體驗，更會有神秘嘉賓現身，跟著大家一起學習安全的水中活動技巧，讓我們一起度過一個安全又快樂的夏天。