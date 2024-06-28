新光金董座陳淮舟請辭！公司證實這原因　市場點名可能由他接任

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不過，新經營團隊接手後，即面臨新壽增資等財務改善等棘手問題，大股東前新光金董事長吳東進與改革派包括弟弟吳東亮等人意見分歧，還驚動前金管會主委黃天牧找兩派大股東「喝咖啡」，甚至新光金內部也重啟與台新金合併的評估，卻傳出吳東進也主 動聯繫中信金，想打破「台新金與新光金」合併框架，拿回主導「金金併」主導權，只是都未獲證實。
今年6月14日股東會召開前，還爆出吳東進因涉及新光人壽投資的「新板傑仕堡」弊案 ，遭檢調約談並以1億元交保，更牽扯出「陰謀論」。
如今，新壽增資等財務改善計劃還在進行中，今日再傳出才剛就任滿1年的新光金董事長陳淮舟請辭，由於陳淮舟過去曾在台新金欲併購彰銀期間擔任要角，也是台新金董事長、新光金大股東吳東亮重要的幕僚，即便已高齡84歲已開始進入退休生活，卻在吳東亮三顧茅㢒之下，再接下新光金董座職務，也被外界視為新光金、台新金併購的起手方式，如今才接任1年就請辭，也引發許多揣測。
新光金今日晚間也發布重訊證實，今日接獲董事長以健康因素請辭，並自7月1日生效。新光金還強調，雖然董事長辭任情事，但經營團隊並無變化，故對證券價格或股東權益並無重大影響。
據悉，陳淮舟上任以來，即被賦予的增資與合併2大重責，只是都無法取得主管機關認同，加上高齡健康因素，因此，讓他萌生辭意，甚至傳今年主持完股東會後，他就有私下表達階段性任務已完成，當時就有人開始猜測他可能會提出辭呈。
今日卻傳出
果然，今日就傳陳淮舟提出辭呈，新光金晚間才發重訊證實。不過，市場也關注未來會由誰接任新光金董座?尤其以陳淮方與吳東亮這麼親近，應該早已跟吳東亮提過，相信也已有接替人選，目前市場點名由新光人壽董事長魏寶生接任的可能性最高，尤其他曾擔任過保險主管機關首長，可強化與主管機闗的溝通，並可能同時兼任新壽董事長一職，至於新人事案，預計下周才會討論定案。