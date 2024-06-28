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金曲獎／新人「7搶1」同台切磋！鳳小岳信義區開唱　曝未來方向

▲金曲新人獎「7搶1」，入圍者今天同台切磋，鳳小岳透露未來想把音樂作品比重放大。左起為徐暐翔、鄒序、鳳小岳、Makav真愛、Jocelyn 9.4.0、鄭平、王ADEN。（圖／記者朱祖儀攝）
▲金曲新人獎「7搶1」，入圍者今天同台切磋，鳳小岳透露未來想把音樂作品比重放大。左起為徐暐翔、鄒序、鳳小岳、Makav真愛、Jocelyn 9.4.0、鄭平、王ADEN。（圖／記者朱祖儀攝）

記者朱祖儀／台北報導

第35屆金曲獎將在明（29）日登場，在此之前《2024 GMA金曲國際音樂節》系列活動搶先登場，今日就集結了本屆金曲獎「最佳新人獎」的7位入圍者，一起在信義區香堤大道廣場開唱，各自展現才華。而首次從演員跨界當歌手的鳳小岳，也是本屆備受關注的入圍者之一，他被問到日後是否會將音樂作品佔比放大，給出肯定答案，「能做音樂的人是被祝福的，我覺得我現在是被祝福的人」。

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入圍「最佳新人獎」的7組歌手今日一同聚集在信義區香堤大道廣場，為金曲獎頒獎典禮預熱舞台，且在台上互相切磋，台下也聚集許多粉絲同樂。不過明天就要站上金曲獎大舞台，不免讓人好奇他們是否會緊張？對此，Makav真愛搶先回答，「我現在很輕鬆欸」，就是以平常心看待，期待每個環節，加上也是第一次以新人的姿態參與金曲獎，就不想要太緊張；鄭平表示，自己也是平常心，不想把獎項看太重，希望明天玩得開心。

王ADEN則說，自己不緊張，不過爸爸超級無敵緊張，因為對方剛過60歲生日，明天要陪他一起走紅毯，特別去把頭髮染黑，甚至訂做了一件墨綠色西裝，「他知道我入圍的當下，根本沒有問我們的dress code是什麼就去訂了」；Jocelyn 9.4.0笑說，目前不緊張，希望回家好好睡一覺，晚上不要失眠，明天見到大家都漂漂亮亮、帥帥氣氣。

鳳小岳則說，其實自己興奮多於緊張，沒想到去年發行專輯，會被大家聽到，還跟這麼多有才華的人一起彩排，聽到大家上台的歌聲以及演出，和這些音樂人共襄盛舉，覺得非常榮幸；鄒序表示，比較擔心走紅毯，「不要跌倒就好」；最後徐暐翔說，覺得明天一定會很緊張，因此現在先預判明天的緊張，說不定就沒有這麼緊張了，「等了很久的典禮，就很期待」。

由於鳳小岳去年出專輯，才讓更多人知道原來他這麼會唱歌，也讓人好奇，他之後會不會把演藝重心從戲劇轉往音樂？鳳小岳表示，自己很榮幸在這個時代能以創作者的身分出來跟大家一起走跳，且現在是一個越來越沒有框架的時代，不管是演員還是音樂人，他不喜歡給自己貼太多標籤。他也坦言，未來確實會把音樂作品的佔比放大，「因為我現在跟大家一起站在這個舞台上，和大家一起慶祝這件事情，能做音樂的人是被祝福的，我覺得我現在是被祝福的人」。

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