金曲獎／新人「7搶1」同台切磋！鳳小岳信義區開唱　曝未來方向

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王ADEN則說，自己不緊張，不過爸爸超級無敵緊張，因為對方剛過60歲生日，明天要陪他一起走紅毯，特別去把頭髮染黑，甚至訂做了一件墨綠色西裝，「他知道我入圍的當下，根本沒有問我們的dress code是什麼就去訂了」；Jocelyn 9.4.0笑說，目前不緊張，希望回家好好睡一覺，晚上不要失眠，明天見到大家都漂漂亮亮、帥帥氣氣。
鳳小岳則說，其實自己興奮多於緊張，沒想到去年發行專輯，會被大家聽到，還跟這麼多有才華的人一起彩排，聽到大家上台的歌聲以及演出，和這些音樂人共襄盛舉，覺得非常榮幸；鄒序表示，比較擔心走紅毯，「不要跌倒就好」；最後徐暐翔說，覺得明天一定會很緊張，因此現在先預判明天的緊張，說不定就沒有這麼緊張了，「等了很久的典禮，就很期待」。
由於鳳小岳去年出專輯，才讓更多人知道原來他這麼會唱歌，也讓人好奇，他之後會不會把演藝重心從戲劇轉往音樂？鳳小岳表示，自己很榮幸在這個時代能以創作者的身分出來跟大家一起走跳，且現在是一個越來越沒有框架的時代，不管是演員還是音樂人，他不喜歡給自己貼太多標籤。他也坦言，未來確實會把音樂作品的佔比放大，「因為我現在跟大家一起站在這個舞台上，和大家一起慶祝這件事情，能做音樂的人是被祝福的，我覺得我現在是被祝福的人」。