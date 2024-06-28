國小學童疑食用家長購買的奶茶而食物中毒 10人送醫
屏北地區某國小四年級學童疑似食用家長購買的奶茶飲料後出現上吐下瀉等症狀，10人緊急送醫。縣府衛生局已派員至飲料店稽查，進行環境檢體採樣及相關調查，後續將依檢驗結果綜合研判是否屬於食品中毒案件，並依食品安全衛生管理法相關規定辦理。
記者莊全成／屏東報導
衛生局於今（28）日下午接獲通報，國小學生疑似食物中毒案，消防局派遣九如、里港、鹽埔、高樹等分隊救護車協助分別送往屏東基督教醫院、屏東醫院、義大醫院，總計10人送醫。截至下午17時，學童症狀緩解並陸續出院，仍有3人在屏東基督教醫院、1人在義大醫院急診留觀中。
經衛生局初步調查，該國小學生中午疑似共同食用家長購買的奶茶飲料後，下午開始出現上吐下瀉等疑似食品中毒症狀。衛生局已派員至涉嫌飲料店稽查，進行疑似食品中毒調查與環境檢體採樣。
這起事件發生在學期即將結束、暑假即將展開的前一天，縣長周春米關心學童健康安全，特別責成衛生局、教育處等單位務必密切注意學童狀況，並協助家長處理相關事宜。另外，學校立即啟動危機處理及通報校安中心，縣府教育處派員趕至醫院急診室關心，向家長致意並安撫學生情緒。學校護理師亦已通報轄內衛生單位，檢體已經專人送至衛生單位檢查。