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唐吉訶德遇對手！「日本版Costco」台灣開4間　1神品晚上打折推爆

▲人氣超市LOPIA號稱日本版Costco，6月初才剛在新莊宏匯廣場展開海外四號店，預計今年將在台灣大舉展店10家以上。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲人氣超市LOPIA號稱日本版Costco，6月初才剛在新莊宏匯廣場展開海外四號店，預計今年將在台灣大舉展店10家以上。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者賴禹妡／綜合報導

人氣超市LOPIA號稱日本版Costco，6月初才剛在新莊宏匯廣場展開海外四號店，10月底又將插旗高雄漢神巨蛋百貨，預計今年將在台灣大舉展店10家以上，令許多民眾引頸期盼。就有一名日本網友發文推薦，店內的明星商品「滿滿配料的鮪魚泥卷」根本是神級美味，且夜間還經常打折，大力推薦網友們此生一定要吃一次。

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日本一名網友近日在社群平台X發文，他開頭就對東京居民喊話，表示號稱日本版Costco的超市「LOPIA」在東京也有分店，而店內明星商品「滿滿配料的鮪魚泥卷」非常好吃，讓人忍不住大力推薦，「簡直是神級美味！」

對此，經常分享日本相關資訊的臉書粉專「魚漿夫婦」也轉發該篇貼文，透露LOPIA的商品其實很常遇到特價，自己也是都等到降價才買。其實東京都內有不少分店，建議不要去太靠近觀光區的分店購買，另外晚間時段也比較常遇到打折商品。

▲（圖／翻攝自臉書粉專「魚漿夫婦」）
▲「魚漿夫婦」透露LOPIA的商品其實很常遇到特價，自己也是都等到降價才買。（圖／翻攝自臉書粉專「魚漿夫婦」）
由於LOPIA在台灣北部、中部也有分店，不少網友直呼「台灣也有囉，好逛好買」、「這個看起來就超好吃」、「查了一下才發現原來我已經在台灣逛過了」、「漢神巨蛋也要開耶」。還有人分享，「台中的我也等打折才買，最近越來越晚打折。」

LOPIA在日本急速成長

事實上，LOPIA於1971自神奈川縣起家，前身是一家肉鋪，1980年才轉型為超市零售集團。在銷量業績急速成長下，如今LOPIA在日本各地已有超過80間門市、5座食品加工廠，年營業額也突破3000億日幣，成為不少日本人下班必逛的超市。

▲Global Mall新北中和「LOPIA」超市全新登場，黑毛和牛限時優惠價。（圖／Global Mall提供）
▲LOPIA於1971自神奈川縣起家，前身是一家肉鋪，1980年才轉型為超市零售集團。（圖／Global Mall提供）
新莊宏匯店剛開！LOPIA即將插旗高雄、台北

LOPIA於2023年1月在台灣展開第一間海外店，地點就設立在「台中三井lalaport購物商城」，同年底又於「桃園春日JC Park食尚廣場」開設海外二號店。2024年2月LOPIA在「新北中和GlobalMall環球購物中心」設立海外三號店，海外四號店「新莊宏匯廣場HONHUI PLAZA」則於6月剛開幕。

據悉，LOPIA今年計劃大舉展店10家以上，先是10月將插旗高雄漢神巨蛋百貨，接下來傳出有機會進駐永和比漾廣場，年底則預計進駐即將盛大開幕的南港LaLaport，開出台北市首家門店。

▲LOPIA。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲LOPIA海外四號店「新莊宏匯廣場HONHUI PLAZA」於6月剛開幕。（圖／記者鍾怡婷攝）

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