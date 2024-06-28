隋棠公開「女兒2.5坪房間」！裝潢細節全都露 美到像樣品屋
藝人隋棠和老公Tony結婚9年，育有2子1女，她平時除了忙演藝生活，也經常在社群平台分享家庭生活。而她日前也分享家中裝潢近況，看到她的家中處處充滿著自己的巧思，昨（27）日她又公開女兒房間的內部照片，看到整體是粉白色調，雖然空間不大，不過感覺起來相當溫暖，處處還藏著小細節，可以感覺得到她對女兒的用心。
記者朱祖儀／綜合報導
隋棠在IG的限時動態分享女兒Lucy的房間，透露整體空間不大，只有2.5坪，不過每個地方都藏著她的用心。整體家具和裝潢是用粉色和白色調，中間放了一張上下鋪的床，似乎是擔心女兒睡一睡會掉下來，旁邊特別設了較高的護欄，且為了運用空間，上面還裝了掛勾，小東西都可以掛在床邊，為了避免小孩上下床時會跌倒，她也特別選了寬版的階梯。
此外，可以看到床邊放了同色系的桌椅，桌子是電動成長書桌，可配合女兒的身高做調整，前方牆壁上還釘了一個小木櫃，可以擺放書籍和裝飾品，使用非常方便，且為了統一色調，隋棠也把木櫃漆成和房間一樣的顏色，房間一角還放上一盆裝飾植物，為整體增加一點綠意，相當有設計感，美到就像樣品屋一般。
先前隋棠也透露，在他們家水電木作是屬於她的範疇，還笑曝「Tony哥說，他娶了一個寧願逛特力屋，不逛shopping mall的太太」。從照片中也看到，她戴上護目鏡和手套，拿起工具打磨木頭，不過穿著仍非常火辣，穿著超短工裝褲，露出超筆直的美腿，完全看不出來是3個孩子的媽媽。