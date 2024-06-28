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川普、拜登「辯論狂提蒲亭」　克宮冷回：總統不會早起看他們辯論

▲2024年總統大選首場電視辯論期間，拜登與川普多次提及俄羅斯總統蒲亭。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024年總統大選首場電視辯論期間，拜登與川普多次提及俄羅斯總統蒲亭。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2024年總統大選首場電視辯論結束，民主黨籍總統拜登（Joe Biden）和共和黨籍對手川普（Donald Trump）在言詞爭辯上多次提到美國的外交政策，其中俄羅斯總統蒲亭的名字更被提及了10多次，不過克里姆林宮發言人培斯科夫對此反應則相當冷漠，稱蒲亭「不會定鬧鐘早起看他們辯論」，又強調這是美國的內部事務，克宮不予置評。

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美國總統拜登與前總統川普在今天的大選首場電視辯論交鋒，在兩人90分鐘的辯論期間，俄羅斯總統蒲亭的名字被提及了10多次，雙方皆拿蒲亭作為言詞交鋒的工具，例如川普就稱「如果有一位受蒲亭尊重的總統，那他（蒲亭）絕對不會入侵烏克蘭」，拜登則強調美國該繼續對烏克蘭展示支持，「讓蒲亭進去控制烏克蘭，然後看看會發生什麼事」。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲美國現任總統拜登27日即將和前任總統川普在亞特蘭大舉行首場大選電視辯論。（圖／美聯社／達志影像）
儼然成為「最佳第三人」的蒲亭則對這場辯論沒有特別回應，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被問及蒲亭對辯論的看法時，他回應稱「我想你應該不會期望俄羅斯總統會設好鬧鐘，一早醒來，只為觀看美國人的辯論。這並非我們議程上的重要事件，我們還有很多問題需要解決。」

不過蒲亭本月稍早也曾提到，美國大選結果對俄羅斯來說沒有大太意義，「我們將與美國人民選出的任何一位總統合作。」

培斯科夫則強調，克里姆林宮不會對這場辯論進行評估審視，因為這是美國的國內事務、競選活動，同時也重申「俄羅斯從未插手干預過美國的競選活動」。

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