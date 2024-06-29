衡量川普勝選可能！市場消化掉最新通膨數據PCE　美股幾乎全收黑

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「CIBC Private Wealth US」的首席投資長唐納貝迪恩（David Donabedian）表示：「從市場的角度來看，今天的PCE報告近乎完美，這無疑是一份釋放積極訊息的報告。」
另一方面，美國6月份密西根大學消費信心指數報68.2，優於初值的65.6和預期的66，未來1年的消費者通膨預期為3%，增幅也低於初值的3.3%。根據「FedWatch」數據分析，目前預估聯準會9月降息的可能性為 64.1%。
然而，舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly）提醒，雖然通膨數據顯示貨幣政策正在發揮作用，但現在就判斷何時適合降息，仍言之過早。安聯首席經濟顧問埃爾埃利安（Mohamed El-Erian）也認為，聯準會可能還需要觀望更多數據，導致利率有維持在偏高水平過久的風險。
28日收盤，道瓊工業指數下跌45.20點，或0.12%，收在39118.86點；標普500指數下跌22.39點，或0.41%，收在5460.48點；科技股為主的那斯達克指數下跌126.07點，或0.71%，收在17732.61點；費城半導體指數上漲51.166點，或0.94%，收在5472.258點。
隨著週五收盤，市場正式結束2024年上半年的強勁表現，得益於人工智慧熱潮，那指上半年漲幅高達 18.1%，標普上半年漲幅則達 14.5%。