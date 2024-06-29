李亦伸專欄／NBA選秀出爐！不敢嘲笑LeBron James+Bronny James

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對Brronny James來說，真正NBA考驗剛要開始。
這種情況一如湖人選擇沒有執教經驗的JJ Redick做為湖人總教練，九成以上看衰，我反而覺得這是很棒的選墿和嘗試，像湖人這樣的豪門球隊就是需要冒險和創意，JJ Redick沒有NBA執教經驗，連助理教練都沒有，但我們不妨看看剛被活塞開除的教練 Monty Williams。
更多人覺得湖人應該要找一名有NBA執教經驗總教練，至少要有NBA助理教練經歷才能更快進入狀況和上線，帶領湖走出低潮+建立文化+挖掘角色球員最大潛能。
我的看法完全不同，NBA太多平凡教練，多如過江之即鯽，Monty Williams就是典型代表。Monty Williams2010-15執教鵜鶘，當時我也認為這個年輕教練是NBA未來可造之材，可以信任並且值得期待。
2019-23 Monty Williams帶領太陽，在太陽可能進入隊史另一個高峰時被開除，Monty Williams 2023-24接掌活塞，他簽下一分六年7800萬美元教練史上最大合約，但只執教一年就被活塞開除，未來五年還有6500萬美元乾薪可以領。
我很難相信Monty Williams在太陽失敗，在活塞沒有作為和實際表現。
Monty Williams不是沒有機會，但太陽意外和活塞失意，這就是我認為NBA絕大多數教練都太平凡平庸主因。
與其選擇一個大學教練或平庸NBA教練，我反而喜歡給JJ Redick這種典型球評和NBA球員出身菜鳥教練機會。他腦袋清析+條理分明+進退有序+聰明機警，更重要的是球商和溝通表達能力，跟老詹的關係和互動是非常重要評選指標。
Bronny James非常幸運，因為他老爸是老詹，NBA跨三個世代看板人物，他得到這樣機會和幸運並不意外，這就是現實人生，但這不全都是幸運，因為接下來Bronny得證明他值得這樣的機會和努力，他得證明自己是合格NBA球員，可以給湖人球迷和所有關注的人一個紮實肯定的交代。
Bronny James還沒有成功，小詹真正生涯挑戰和殘酷現實才剛要開始。
有防守+有球商+不躁進+基礎天分還可以，還有老爸指引和球隊刻意培養，Bronny James確實非常幸運，因為他有一個超級老爸，但籃球人生是自己的，Bronny得證明自己值得這樣的機會與肯定。
不敢嘲笑LeBron James和Bronny James，這是NBA最美好的故事和人物，我們應該要帶著期待和祝福的心，共同見證NBA最新鮮故事。