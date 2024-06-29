Bronny球衣號碼出爐！新賽季將披「9號」戰袍　與老爸攜手征戰NBA

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Bronny這次在次輪第55順位被湖人給選中，業界許多內幕消息都指出LeBron James經紀人Rich Paul向其他球團施壓，嚇退有意者，讓紫金軍最終能順利贏來「皇子」。在2023-24賽季，Bronny在NCAA出賽了25場比賽，場均打19.3分鐘，可以得到4.8分2.8籃板2.1助攻，投籃命中率36.6%，三分命中率26.7%，罰球命中率67.6%。
湖人總經理Rob Pelinka稱Bronny能成為球隊的防守尖兵：「他防守其他球隊控球後衛的方式真的很有破壞性，我認為他可以守多個位置。在一些訓練中，他是球隊投籃命中率最高的球員之一，我們真的認為他能成為一名優秀的射手。」
Bronny成為湖人隊史上第16位身穿9號球衣的球員，上一位是Sterling Brown。湖人官方社群今日也分享了Bronny被選中的一刻，Pelinka和JJ Redick都提前恭喜他。
而另一位湖人用首輪17號選秀權選到的Knecht，將穿上4號球衣。這位年輕好手本季在NCAA出賽了36場比賽，場均出賽30.6分鐘，可得到21.7分4.9籃板，投籃命中率45.8%，三分命中率39.7%，罰球命中率77.2%。Pelinka稱讚Knecht是一位全能型得分手，同時也能防守，「他身體強壯且運動能力出色。我們認為他與我們的核心陣容非常契合」。