Dejounte Murray換新東家！鵜鶘「2+2包裹」得到他　湖人空手而回

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Charania表示，鵜鶘仍想圍繞CJ McCollum與Zion Williamson建隊，所以才向老鷹做出交易，大手筆送出2025年與2027年首輪籤，並打包球員Larry Nance Jr. 、Dyson Daniels，換回有全明星等級身手、且在定位上可以很靈活的後衛Dejounte Murray。
另外，鵜鶘球團並沒有因為交易來Dejounte Murray，就想放棄陣中明星鋒線球員Brandon Ingram，根據美媒《The Athletic》表示，「鵜鶘仍然想留下Brandon Ingram，希望以原陣容加上Dejounte Murray再次向冠軍發起衝擊。」
鵜鶘看中Murray能力 盼其操刀關鍵時刻進攻
對於鵜鶘引進Dejounte Murray的操作，Wojnarowski分析表示，「鵜鶘上季在季後賽最大的問題就是沒有關鍵球員，他們很看重Dejounte Murray在關鍵時刻的領導能力，球隊引進他是希望他能夠在關鍵時刻主導球隊進攻。」
Dejounte Murray是大心臟球員，在關鍵時刻常有精彩發揮，上賽季就曾在例行賽對戰波士頓塞爾提克時，在延長賽最後0.1秒時，以中距離絕殺對手。