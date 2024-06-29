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Dejounte Murray換新東家！鵜鶘「2+2包裹」得到他　湖人空手而回

▲亞特蘭大老鷹將陣中明星控衛Dejounte Murray交易至紐奧良鵜鶘，換回2枚首輪選秀權與中鋒 Larry Nance Jr. 、控衛 Dyson Daniels。（圖／美聯社／達志影像）
▲亞特蘭大老鷹將陣中明星控衛Dejounte Murray交易至紐奧良鵜鶘，換回2枚首輪選秀權與中鋒 Larry Nance Jr. 、控衛 Dyson Daniels。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

隨著今年NBA選秀大會結束，拿下狀元籤的亞特蘭大老鷹在今（29）日做出重磅交易，根據《The Athletic》記者Shams Charania透露，老鷹將陣中明星控衛Dejounte Murray交易至紐奧良鵜鶘，換回2枚首輪籤與中鋒Larry Nance Jr. 、控衛 Dyson Daniels。此前洛杉磯湖人也曾傳出對Murray有意，也曾傳出Austin Reaves加上1首輪的價碼，但最終不敵其他競爭者，空手而回。

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鵜鶘2首輪作為包裹主體　換回Murray

Charania表示，鵜鶘仍想圍繞CJ McCollum與Zion Williamson建隊，所以才向老鷹做出交易，大手筆送出2025年與2027年首輪籤，並打包球員Larry Nance Jr. 、Dyson Daniels，換回有全明星等級身手、且在定位上可以很靈活的後衛Dejounte Murray。

另外，鵜鶘球團並沒有因為交易來Dejounte Murray，就想放棄陣中明星鋒線球員Brandon Ingram，根據美媒《The Athletic》表示，「鵜鶘仍然想留下Brandon Ingram，希望以原陣容加上Dejounte Murray再次向冠軍發起衝擊。」

鵜鶘看中Murray能力　盼其操刀關鍵時刻進攻

對於鵜鶘引進Dejounte Murray的操作，Wojnarowski分析表示，「鵜鶘上季在季後賽最大的問題就是沒有關鍵球員，他們很看重Dejounte Murray在關鍵時刻的領導能力，球隊引進他是希望他能夠在關鍵時刻主導球隊進攻。」

Dejounte Murray是大心臟球員，在關鍵時刻常有精彩發揮，上賽季就曾在例行賽對戰波士頓塞爾提克時，在延長賽最後0.1秒時，以中距離絕殺對手。


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