「股神」身後如何處理遺產？巴菲特：全捐給新的慈善信託基金
美國知名億萬富翁兼投資家巴菲特（Warren Buffett）近日透露，他已再次修改遺囑，在他過世後，遺產會全挹注在一個新的慈善信託基金，由他的3個孩子代為管理。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《CNN》報導，巴菲特先前曾表示，他的遺囑將規定，99%以上的遺產專門用於慈善用途，並承諾在有生之年，會每年向比爾及梅琳達‧蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）基金會和4個與自己家族有關的基金會捐贈。不過，他在近日受訪時說，在他去世後，他對蓋茨基金會的捐贈將會結束，他已經向該基金會捐贈了數十億美元。
巴菲特透露，在他去世後，他幾乎所有的剩餘財富都將捐給一個新的慈善信託基金，由他的女兒和2個兒子負責監管，他對孩子們的價值觀有充分信心，百分之百相信他們將能完善執行任務。在那之前他曾數度修改遺囑，在看到孩子們日漸成熟後，才制定了現在的計劃。
報導指出，巴菲特已經捐出了他在波克夏公司（ Berkshire Hathaway）一半以上的股份，在28日上午公布了最新一輪慈善捐款之後，巴菲特仍擁有該公司價值近1300億美元的股票。
蓋茨基金會執行長蘇曼（Mark Suzman）透過聲明告訴《CNN》，過去近20年，巴菲特對蓋茲基金會非常慷慨，對於他最近提供的約430億美元捐贈和貢獻「深表感謝」。