「詹皇睡了新隊友的媽媽」！美媒調侃父子籃球　Savannah也笑哭

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今年是選秀小年，外界對於首輪樂透順位的關注程度不若前幾年來得大，反而LeBron James和兒子Bronny能否如願同隊打球更受到關注。因此一些話題也從此而出。Barstool Sports記者Steven Cheah在選秀結束後的開玩笑地在X上寫道：「有人發現LeBron James正在和他新隊友的媽媽睡覺。」
如果你一直都有在關注2024 年NBA選秀和LeBron James家族的新聞，那麼立刻就曉得Cheah口中的「新隊友的媽媽」就是Savannah James。19歲的Bronny今年選秀在次輪第55順位被湖人選中，他將和父親LeBron James當隊友，即將成為NBA史上第一對同隊打球的父子二人組。
這個「地獄哏」不是人人都能接受，不過Savannah 個人倒是不以為意，她也轉發這一則貼文，並附上幾個哭笑不得的表情符號，顯然也被Steven Cheah的幽默給逗笑了。
Savannah與LBJ結婚多年 感情依舊如膠似漆
Savannah James是詹皇老婆，也是Bronny的媽媽，她和LBJ結婚多年，感情依舊相當好，時常在社群網站上分享生活，James也曾表示Savannah 不只是自己的情人，同時也是他最好的朋友。
Bronny今年克服心臟問題，終於成為NBA中的一員，作為母親Savannah 自然是相當高興，也在確定兒子確定中選後感動拭淚。