中職選秀完整名單一次看！富邦豐收、兄弟棄日職張奕爽補高中大物

「詹皇睡了新隊友的媽媽」！美媒調侃父子籃球　Savannah也笑哭

▲媒體人Steven Cheah在社群網站上X上以此開了一個小玩笑，他「爆料」詹皇睡了新隊友的媽媽」，這則貼文1天內就破700萬人關看，連Bronny的母親Savannah James都轉發。（圖／美聯社／達志影像）
▲媒體人Steven Cheah在社群網站上X上以此開了一個小玩笑，他「爆料」詹皇睡了新隊友的媽媽」，這則貼文1天內就破700萬人關看，連Bronny的母親Savannah James都轉發。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Bronny James加入洛杉磯湖人，成為老爸「詹皇」LeBron James的隊友，完成父子同隊的夢想。在選秀後，一位媒體人Steven Cheah在社群網站上X上以此開了一個小玩笑，他「爆料」詹皇和新隊友的媽媽睡覺，幽默調侃了「父子籃球」，連Bronny的母親Savannah James都轉發，並加上笑哭的表情符號，吸引大量流量。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Bronny與詹皇當隊友　老媽成地獄哏主角

今年是選秀小年，外界對於首輪樂透順位的關注程度不若前幾年來得大，反而LeBron James和兒子Bronny能否如願同隊打球更受到關注。因此一些話題也從此而出。Barstool Sports記者Steven Cheah在選秀結束後的開玩笑地在X上寫道：「有人發現LeBron James正在和他新隊友的媽媽睡覺。」

如果你一直都有在關注2024 年NBA選秀和LeBron James家族的新聞，那麼立刻就曉得Cheah口中的「新隊友的媽媽」就是Savannah James。19歲的Bronny今年選秀在次輪第55順位被湖人選中，他將和父親LeBron James當隊友，即將成為NBA史上第一對同隊打球的父子二人組。

這個「地獄哏」不是人人都能接受，不過Savannah 個人倒是不以為意，她也轉發這一則貼文，並附上幾個哭笑不得的表情符號，顯然也被Steven Cheah的幽默給逗笑了。

Savannah與LBJ結婚多年　感情依舊如膠似漆

Savannah James是詹皇老婆，也是Bronny的媽媽，她和LBJ結婚多年，感情依舊相當好，時常在社群網站上分享生活，James也曾表示Savannah 不只是自己的情人，同時也是他最好的朋友。

Bronny今年克服心臟問題，終於成為NBA中的一員，作為母親Savannah 自然是相當高興，也在確定兒子確定中選後感動拭淚。


Bronny球衣號碼出爐！新賽季將披「9號」戰袍　與老爸攜手征戰NBA

李亦伸專欄／NBA選秀出爐！不敢嘲笑LeBron James+Bronny James

「詹皇」之子Bronny James美夢成真！總經理：歷史就該由湖人創造

Bronny James只想去湖人？經紀人曾致電各隊　前勇士GM曝驚人內幕

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代