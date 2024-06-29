陳沂逆風談寵物店事件！認為「2樓本就有不同意權」：有證據再罵
北市內湖區一位寵物店老闆因為2樓鄰居不願簽同意書，導致他遲遲無法辦理營業登記，但老闆已經花費數百萬裝潢店面，最後因爲扛不住經濟壓力，在26日選擇輕生，而家屬和2樓鄰居雙方各執一詞，引起各界關注。網紅陳沂也針對這件事，在社群上逆風發言，認為2樓鄰居本來就有不同意權，並表示：「儘管人走了是一件憾事，但希望各位能看證據說話，不要讓其他無辜的人受委屈。如果真的有證據，再罵也不遲。」掀起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
陳沂在昨（28）日透過Threads發文分享自己對於內湖寵物店老闆輕生一事的看法，她表示：「二樓屋主本來就有不同意權。」並指出目前可以確定的只有：「二樓從頭到尾都不同意一樓開設寵物店！」陳沂認為：「寵物店在未取得同意書的情況下，就進行幾百萬的裝潢，無法營業的損失，也不能怪給二樓。」
至於寵物店指控：「跟二樓有達成協議，幫二樓修陽台他們就會簽同意書。沒想到花了十萬幫忙維修後，二樓仍然反悔。」陳沂則坦言：「關於這點，目前只是空口說白話。」並直言表示：「如果有協議，應該有訊息或書面內容。如果有出錢，應該有匯款紀錄，就算是現金交付也會有收據。畢竟十萬不是什麼小錢，在需要同意書的情況下，做事不可能如此粗糙，什麼都沒有。」
陳沂也強調：「儘管人走了是一件憾事，但希望各位能看證據說話，不要讓其他無辜的人受委屈。」目前網路上的風向是一面倒支持寵物店，陳沂則逆風表示：「如果真的有證據，再罵也不遲。不然看風向霸凌人，難道就是你們口中的正義？」
不少網友看到陳沂的貼文之後，都紛紛留言表示：「沒有真正了解事件的全面及各方說詞證據前，千萬不要為了流量隨意發文」、「不是啊，如果真的不想，一開始就可以明確拒絕！明知道自己不會同意，為何不要早點說，好讓1樓止損，不是這樣避而不見，讓1樓錢越砸越多，正常人都會有同理心吧。」
也有網友表示：「我相信三斤的聰明腦袋，之前在訪問說過，因為知道網友會炸鍋所以故意被炎上」。陳沂則回應：「你沒認真看訪問吧，我說的是我明知會被罵還會發，但我說的每件事都是我內心真實想法！一直以來要的是就事論事，多少證據說多少話。」
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