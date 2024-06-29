統一獅驚喜挑「大齡投手」35歲高塩將樹！創下中職史上罕見紀錄

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高塩將樹以35歲的年紀獲選，應該是自2008年特別選秀會上33歲的柳裕展後，年紀最大獲選好手，但更特別的是，高塩將樹是「新人」獲選，柳裕展則是因為中信鯨解散，來到兄弟象發展，不過柳裕展之後也捲入「黑象事件」慘遭永不錄用。
高塩將樹的經歷很不一樣，他從小到大幾乎都是在日本打球，出身於日本神奈川縣橫濱市，高中就讀日本排球名校藤澤翔陵高等學校，球隊打進甲子園，已經是1973年。
而高塩之後就讀神奈川大學，大學期間他沒有加入棒球隊，直到大學四年級時加入了日本業餘球隊橫濱金港俱樂部，並在2011年全日本俱樂部選手權大會八強賽締造了該賽事首次無安打比賽。同年底高塩將樹投入了棒球挑戰聯盟選秀，在第一輪由富山雷鳥選入，他從2012年至2014年效力於富山雷鳥，留下24勝18敗的成績。
2014年底，高塩將樹短暫加盟澳洲棒球聯盟布里斯本俠盜，隔年初返回日本效力棒球挑戰聯盟福島希望，2016年末他報名了中華職業棒球大聯盟戰力外測試會，2017年正式加入崇越隼鷹（現全越運動）至今，被認為是球隊王牌。
台灣可以存錢 高塩將樹選擇落地生根
高塩將樹其實也吃了不少苦頭，過去他在日本獨立聯盟，幾乎是無法維持生計，但是來到台灣，他不但可以「存錢」，又可以專心訓練，幫助自己落地生根。反之，高塩將樹也透過在台灣企業的經驗，想歸化為中華民國籍，並參加亞錦賽，貢獻所學，可惜最終未能如願。
高塩將樹參與過多次中職測試，也曾獲邀參加樂天桃猿測試，高塩將樹一度也想過放棄中職選秀，但去年樂天想以自主培訓方式挑他，卻因規章無法成行，高塩將樹依舊是受到各球團球探關注。統一獅則是長期觀察業餘球界，發現高塩將樹的確是可用之兵，加上選秀會還有空缺，在第六指名選高塩將樹，確定幫助他圓夢。
昔日最快球速可到152公里，高塩將樹狀況好平均也有145公里速球以上，總教練林岳平表示：「他是目前球隊短暫缺口的好人選，他在業餘還有145、146公里，以速度來說，還比現在球隊中的球速更快，在補強牛棚部分，是很好的一個選擇。」
林岳平坦言：「高塩將樹不是我們的預期內，但是想在後段補一位即戰力投手，他是我們比較意外的。」
高塩將樹在下半季最快就可以跟陳聖平一起在下半季幫助獅隊補強，統一獅領隊蘇泰安表示：「我們觀察他一陣子了，確實他是很好的投手，知道他去年無法自培，所以給他一個機會。」