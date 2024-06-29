這下虧大了！男天氣太熱偷竊2支冰棒 貪30元反遭法院重罰18萬
去年7月間，一名有竊盜及毒品前科的林姓男子，疑似因天氣太熱，竟闖進新北市某民宿，從冰箱中偷竊2支價值30元的冰棒，被民宿老闆娘撞見，林男仍無視阻攔，偷竊後逃離現場。案經基隆地院審理，認為林男法治觀念薄弱，依侵入現有人居住建築物竊盜罪，判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案可上訴。
記者林盈君／綜合報導
據判決書指出，2020年間，林男因竊盜及毒品案件，遭判處2年5個月，於2023年1月出獄，未料他才出獄半年就又再度觸法。去年7月間，林男闖入新北市某民宿，竊取冰箱內的2支冰棒，共計價值30元，甚至不顧老闆娘喝止，仍將冰棒藏起逃離現場，老闆娘隨即報警處理。
林男落網後坦承犯行，檢方認為，林男此次犯行與之前所犯相似，顯見法律意識薄弱，依法將他起訴，並建請法官加重其刑。案經基隆地院審理，認為林男不思以正當途徑獲取財物，反而做出偷盜行為，考量到他坦承犯行，依法判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。
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