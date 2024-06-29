善盡社會責任 亞灣公宅工程團隊認養成功特教學校通學道
高雄市立成功特殊教育學校與高市府都市發展局亞灣公宅工程統包團隊簽訂通學人行道三年認養合作協議書，都發局長吳文彥除代表市府感謝統包團隊，為減輕成功特殊教育學校老師及鄰里志工的負擔，主動發起這項連續三年認養學校通學人行道的志願服務，做為施工期間的好厝邊，用心蓋好社宅，更用愛心守護鄰近學子及用路人平安。
記者郭凱杰／高雄報導
成功特教學校通學道人行道三年認養合作協議書6月26日在前鎮區建隆里里長林得祿及台灣世曦公司資深協理莊明哲共同見證下，由成功特殊學校校長楊怡雯與永青營造曾國進董事長進行簽署。
都發局長吳文彥表示，自市長陳其邁任後，高市府積極落實居住正義推動社會住宅，除了透過囤房稅的課徵與租金補貼，更將最精華土地拿來做社會住宅使用，提供給最需要的民眾期盼達到居住正義目標。位於前鎮亞灣區核心精華地段的「前鎮亞灣智慧公宅」便是一個經典案例。
成功特殊教育學校校長楊怡雯感謝亞灣公宅團隊認養學校通學人行道，並期待這項敦親睦鄰舉動能夠拋磚引玉，喚起更多社會迴響，一同關注特教孩子們。在地的建隆里里長林得祿提到，原本通學步道是由鄰里志工協助清掃，對於施工團隊協助認養，大大降低志工的負擔，給予高度的肯定。
都發局進一步說明「前鎮亞灣智慧公宅（第一期）新建統包工程」在112年榮獲高雄市優良營建工地評鑑特優獎。亞灣公宅未來可望滿足單身青年、獨居老人、新婚家庭的居住需求，同時也將是亞灣創新園區內就業者的居住新選擇。第一期工程預計將於2027年完工。