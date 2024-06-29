快衝馬辣7家吃到飽！身分證中「527」任2碼　巨蛤、鮑魚等無限吃

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📍馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋
選擇「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」方案，全桌即可XXL東石大蛤吃到飽。
📍新馬辣經典麻辣鍋
選擇「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」方案，全桌可享「九孔鮑魚吃到飽」。
📍新馬辣經典麻辣鍋Plus+
選擇「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」方案，全桌可享「北海道大帆立貝吃到飽」。
📍熊一燒肉
選擇「大關燒肉」或「橫綱燒肉」方案，全桌即可無限享用「美國見島和牛」。
📍哞哞屋和牛燒肉
選用「世界三大和牛」可享「雲林北港烏魚子吃到飽」，並加贈「BarRoyal 德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶。
📍夯下去和牛燒肉放題
選擇「黑毛和牛沙朗牛排放題」方案，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。
📍涮樂和牛鍋物食べ放題
選擇「松阪豚和牛放題」方案，全桌每位成人贈送「炙燒焦糖鮭魚握」1貫；選擇「極上雙和牛放題」、「世界三大和牛」方案，可享「炙燒焦糖鮭魚握」吃到飽。
另外，為了慶祝快樂暑假，07月1日~08月31日前平日週一至週五不限時段至馬辣集團9大品牌聚餐開趴，只要符合指定人數(10人或20人)，並提前至少一日預約用餐，訂位時主動告知參加【謝師宴】或【我愛暑假聚餐活動】，即可享受現金付款9折優惠，包含火鍋品牌「馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+、涮樂和牛鍋物、肉之間」及燒肉品牌「熊一燒肉、哞哞屋、夯下去、燒肉Cha Cha」，還有日料「狗一下」。
馬辣之外，乾杯集團也有新的吃到飽活動，旗下麻辣鍋品牌「麻辣45」台中中港店轉型變身，推出乾杯旗下首家吃到飽品牌「麻辣45放題」，將於7月1日正式登場。標榜全台首創100%和牛油麻辣鍋搭配超過毛肚、黃喉、鴨腸在內的50道精選食材，每人799元起開吃，加價200元升級澳洲和牛無限吃、加250元升級A5級日本和牛無限吃，另還有199元酒/飲品喝到飽的選擇，開幕再加碼優惠活動送海鮮。