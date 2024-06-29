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快衝馬辣7家吃到飽！身分證中「527」任2碼　巨蛤、鮑魚等無限吃

▲「馬辣集團」7大品牌推優惠，7月1日~7月31日期間只要身分證、健保卡或護照號碼中有「5、2、7」任二碼(可重複)將享優惠，像是新馬辣經典麻辣鍋推出九孔鮑魚可吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
▲「馬辣集團」7大品牌推優惠，7月1日~7月31日期間只要身分證、健保卡或護照號碼中有「5、2、7」任二碼(可重複)將享優惠，像是新馬辣經典麻辣鍋推出九孔鮑魚可吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

記者葉盛耀/綜合報導

七月暑假來臨，「馬辣集團」推出「我愛七月對對碰」活動，攜手7大品牌，7月1日~7月31日期間只要身分證、健保卡或護照號碼中有「5、2、7」(我愛七月) 任二碼(可重複)，並點購七大品牌指定餐點即可領取各項獨特優惠，像是馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋，同桌貴賓可立即升級無限暢享XXL東石大蛤、新馬辣經典麻辣鍋則有九孔鮑魚吃到飽等各家獨家優惠。

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馬辣集團7月升級活動推出，自7月1日至7月30日，含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證／健保卡／護照號碼含「527」任2碼（可重複，例如22、55），只要提前至少一日訂位，並主動告知參加優惠活動，用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，即可享有以下優惠。

📍馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋
選擇「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」方案，全桌即可XXL東石大蛤吃到飽。

▲對中身分證任兩碼，到馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋選擇指定方案「特上和牛放題」，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）
▲對中身分證任兩碼，到馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋選擇指定方案「特上和牛放題」，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）
📍新馬辣經典麻辣鍋
選擇「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」方案，全桌可享「九孔鮑魚吃到飽」。

📍新馬辣經典麻辣鍋Plus+
選擇「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」方案，全桌可享「北海道大帆立貝吃到飽」。

▲對中身分證任兩碼，新馬辣經典麻辣鍋Plus+選指定方案，免費加碼北海道大帆立貝吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
▲對中身分證任兩碼，新馬辣經典麻辣鍋Plus+選指定方案，免費升級北海道大帆立貝吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
📍熊一燒肉
選擇「大關燒肉」或「橫綱燒肉」方案，全桌即可無限享用「美國見島和牛」。

📍哞哞屋和牛燒肉
選用「世界三大和牛」可享「雲林北港烏魚子吃到飽」，並加贈「BarRoyal 德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶。

📍夯下去和牛燒肉放題
選擇「黑毛和牛沙朗牛排放題」方案，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

▲馬辣集團7月優惠，對中身分證，到夯下去和牛燒肉放題選指定方案，全桌升級烏魚子吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
▲馬辣集團7月優惠，對中身分證，到夯下去和牛燒肉放題選指定方案，全桌升級烏魚子吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
📍涮樂和牛鍋物食べ放題
選擇「松阪豚和牛放題」方案，全桌每位成人贈送「炙燒焦糖鮭魚握」1貫；選擇「極上雙和牛放題」、「世界三大和牛」方案，可享「炙燒焦糖鮭魚握」吃到飽。

另外，為了慶祝快樂暑假，07月1日~08月31日前平日週一至週五不限時段至馬辣集團9大品牌聚餐開趴，只要符合指定人數(10人或20人)，並提前至少一日預約用餐，訂位時主動告知參加【謝師宴】或【我愛暑假聚餐活動】，即可享受現金付款9折優惠，包含火鍋品牌「馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+、涮樂和牛鍋物、肉之間」及燒肉品牌「熊一燒肉、哞哞屋、夯下去、燒肉Cha Cha」，還有日料「狗一下」。

▲07月1日~08月31日前平日週一至週五不限時段至「熊一燒肉」在內的馬辣集團9大品牌聚餐開趴，達人數限制定提前告知，可享現金付款9折優惠。（圖／馬辣集團提供）
▲07月1日~08月31日前平日週一至週五不限時段至「熊一燒肉」在內的馬辣集團9大品牌聚餐開趴，達人數限制定提前告知，可享現金付款9折優惠。（圖／馬辣集團提供）
馬辣之外，乾杯集團也有新的吃到飽活動，旗下麻辣鍋品牌「麻辣45」台中中港店轉型變身，推出乾杯旗下首家吃到飽品牌「麻辣45放題」，將於7月1日正式登場。標榜全台首創100%和牛油麻辣鍋搭配超過毛肚、黃喉、鴨腸在內的50道精選食材，每人799元起開吃，加價200元升級澳洲和牛無限吃、加250元升級A5級日本和牛無限吃，另還有199元酒/飲品喝到飽的選擇，開幕再加碼優惠活動送海鮮。

▲乾杯集團旗下麻辣鍋品牌「麻辣45」台中中港店轉型變成旗下首家吃到飽品牌「麻辣45放題」，7月1日登場，標榜全台首創100%和牛油麻辣鍋搭配50道精選食材，每人799元起開吃，加250元升級A5級日本和牛無限吃。（圖／乾杯集團提供）
▲乾杯集團旗下麻辣鍋品牌「麻辣45」台中中港店轉型變成旗下首家吃到飽品牌「麻辣45放題」，7月1日登場，標榜全台首創100%和牛油麻辣鍋搭配50道精選食材，每人799元起開吃，加250元升級A5級日本和牛無限吃。（圖／乾杯集團提供）

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